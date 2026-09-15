El Paris Saint-Germain atraviesa un comienzo de Ligue 1 difícil. Después de tres jornadas, el equipo de Luis Enrique suma solo dos puntos, tras dos empates y una derrota 2-1 ante Mónaco en el Parc des Princes. El mal inicio también modifica la valoración previa del PSG, mientras las cuotas de apuestas Copa Libertadores 1xbet pueden variar cuando cambian la forma reciente y las bajas. Para el PSG, el dato central en este inicio es otro: no empezaba una temporada de liga con tan pocos puntos desde 2007-08.

Dos puntos que cambian el tono del inicio

PSG abrió la campaña con empates frente a Rennes y Lille antes de recibir a un Mónaco que llegaba invicto. Marquinhos adelantó al campeón francés, pero Nazinho y Stanis Idumbo remontaron en la segunda parte y dejaron al local sin su primer triunfo.

El resultado amplió la distancia con la cabeza hasta siete puntos. Desde la llegada de QSI en 2011, el club nunca había quedado tan lejos del líder después de tres jornadas. En 2020-21, cuando perdió el título ante Lille, tenía tres puntos.

La comparación con 2007-08 explica por qué el registro llama la atención. Aquel PSG también arrancó sin ganar en sus tres primeros partidos y terminó la temporada en el puesto 16, apenas tres puntos por encima del descenso. El contexto actual es distinto, pero la comparación resulta extraña para un equipo acostumbrado a controlar la Ligue 1.

Luis Enrique mira más allá del marcador

El entrenador no mostró alarma después de la derrota. Luis Enrique defendió el rendimiento, destacó la presión y sostuvo que el equipo mereció más ante Mónaco. Su lectura se apoya en que el PSG generó situaciones, aunque volvió a sufrir cuando tuvo que convertir dominio en goles.

También hay factores de preparación. El verano fue más corto y la plantilla cambió con movimientos. Luis Enrique habla de adaptación, no de crisis.

Ese contraste también pesa antes de los próximos partidos. El nombre del PSG mantiene peso en los mercados de apuestas, pero dos puntos de nueve posibles obligan a considerar el momento del equipo, las rotaciones y el rival antes de trasladar el favoritismo histórico al campo.

El calendario no ofrece demasiado descanso

La reacción deberá llegar mientras aumenta la exigencia. PSG ya inició la defensa de su título europeo y ahora deberá combinar la búsqueda de su primera victoria liguera con una agenda más cargada.

Tres aspectos marcarán las próximas semanas:

recuperar eficacia después de crear ocasiones sin cerrar los partidos

integrar a los fichajes dentro de una estructura que todavía busca automatismos

reducir una desventaja de siete puntos antes de que la clasificación empiece a pesar

Los mercados también reaccionarán a esas señales. Una victoria convincente puede fortalecer expectativas alrededor del PSG, mientras otra jornada sin ganar aumentaría las dudas sobre goles, resultado final y rendimiento individual. Las cuotas reflejan probabilidades cambiantes y no corrigen los problemas que el equipo debe resolver sobre el césped.

Una anomalía que todavía puede corregirse

Tres jornadas son una muestra pequeña para una plantilla con profundidad y experiencia. PSG sigue teniendo tiempo para recuperar terreno, y Luis Enrique acaba de ampliar su contrato hasta 2030, una señal de continuidad en el proyecto.

Pero el comienzo ya quedó registrado. Dos puntos, ninguna victoria y siete de diferencia con el líder forman el peor arranque liguero del club en 19 años. La temporada 2007-08 sirve como referencia histórica, aunque este PSG parte de objetivos muy diferentes.

La respuesta llegará muy pronto. Si el equipo recupera precisión, el dato puede quedar como una rareza de agosto y septiembre. Si las pérdidas continúan, el inicio dejará de ser una curiosidad estadística y empezará a condicionar una carrera por el título que, por primera vez en tiempo, comenzó con el campeón mirando hacia arriba.