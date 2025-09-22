Provincia Compras lanzó promociones especiales en la Banks Week

Las plataformas de comercio electrónico se han convertido en un espacio clave para quienes buscan aprovechar descuentos y facilidades de pago sin moverse de su casa. En este escenario, Provincia Compras, el portal del Banco Provincia, participa de la Banks Week con una propuesta que incluye cuotas sin interés, rebajas y envíos gratis en miles de productos durante toda una semana.

Beneficios disponibles durante la promoción

Desde el lunes 22 hasta el domingo 28 de septiembre, quienes compren en Provincia Compras podrán acceder a diferentes opciones de financiación y promociones:

Del 22 al 24 de septiembre : hasta 18 cuotas sin interés en categorías como tecnología, electrodomésticos, moda, belleza y hogar.

: hasta en categorías como tecnología, electrodomésticos, moda, belleza y hogar. Del 25 al 28 de septiembre : hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados.

: hasta en productos seleccionados. Descuentos especiales en artículos destacados.

en artículos destacados. Envíos gratis en determinados productos.

Cómo funciona Provincia Compras

La tienda online fue lanzada en marzo de 2023 y ya cuenta con más de 2,5 millones de ventas y alrededor de 600 mil personas registradas. Las categorías más elegidas son tecnología y electrodomésticos, aunque el catálogo abarca múltiples rubros.

Para poder operar es necesario:

Ser cliente del Banco Provincia .

. Crear una cuenta de usuario en la plataforma.

Contar con una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por la entidad.

Si bien también se aceptan pagos con tarjeta de débito, las cuotas sin interés están disponibles únicamente con tarjeta de crédito.

Cómo solicitar una tarjeta para comprar

Quienes aún no tengan tarjeta de crédito del Banco Provincia pueden solicitarla desde la misma web de Provincia Compras. Solo hay que completar un formulario de presolicitud y luego un ejecutivo de cuenta se comunica para continuar el trámite.

Guía práctica para aprovechar las cuotas

Al momento de realizar una compra con promociones de Banks Week, es importante seguir algunos pasos básicos:

Ingresar al sitio con usuario registrado.

Verificar que el producto esté incluido en la promoción de cuotas sin interés.

Revisar si el artículo tiene envío gratis y si aplica a los descuentos disponibles.

De esta manera, las y los clientes del Banco Provincia pueden acceder a beneficios exclusivos durante una de las semanas más importantes de promociones bancarias del año.