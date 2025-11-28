Provincia Compras lanza una promoción especial por el Black Friday con cuotas sin interés

Denisse Helman
Descuentos y envío bonificado: Banco Provincia lanza promo para productos de verano

La previa del Black Friday suele generar una fuerte expectativa entre los consumidores que buscan adelantar compras o aprovechar descuentos significativos antes de fin de año. En este contexto, una de las plataformas más utilizadas por los bonaerenses vuelve a tomar protagonismo con una propuesta que apunta a impulsar el consumo y facilitar el acceso a productos de distintos rubros.

Hasta 18 cuotas sin interés en miles de productos

Provincia Compras, la tienda online del Banco Provincia, confirmó que se sumará al Black Friday con una acción especial que comenzará este viernes 29 de noviembre, ofreciendo hasta 18 cuotas sin interés para quienes paguen con tarjetas Visa o Mastercard emitidas por la entidad.

Tensiones políticas y demoras en la Legislatura bonaerense complican el avance del endeudamiento 2026
Mirá también:

Tensiones políticas y demoras en la Legislatura bonaerense complican el avance del endeudamiento 2026

La promoción estará disponible en miles de artículos de:

  • Electrodomésticos
  • Tecnología
  • Hogar
  • Moda
  • Deportes
  • Salud y belleza
  • Juguetería
  • Otros rubros del catálogo completo

Además, la plataforma anticipó que habrá descuentos exclusivos aplicados a distintos productos, con ofertas que se irán renovando a lo largo del evento.

Cómo comprar en Provincia Compras

Para acceder a las promociones del Black Friday, es necesario ser cliente del Banco Provincia y crear un usuario dentro del portal. Si bien las compras pueden pagarse con tarjeta de débito, las cuotas sin interés solo están disponibles para pagos con tarjetas de crédito Visa o Mastercard de la entidad.

Quienes no cuenten con una tarjeta de crédito del banco pueden iniciar la solicitud desde el mismo sitio mediante un formulario de presolicitud. Luego, un ejecutivo o ejecutiva de cuenta se comunicará para completar el trámite.

La acción especial se convierte en una de las iniciativas más destacadas del banco para estimular el consumo en el cierre del año, con una amplia variedad de categorías y beneficios.

Consejos para evitar estafas durante el Black Friday

Entre las sugerencias más importantes se encuentran:

  • Verificar que el vendedor informe claramente las características y calidad del producto, sin costo.
  • Evitar compras impulsivas: comparar precios previos y revisar condiciones de venta, plazos de envío y promociones.
  • Solicitar ticket o factura de la operación.
  • Tener en cuenta que, una vez confirmado el pago, el proveedor no puede cancelar la venta por falta de stock, salvo que esto figure previamente. Si aparece la leyenda “sin stock”, se recomienda no avanzar.
  • Conservar capturas de pantalla o publicidad de la oferta, ya que el vendedor debe cumplir los términos publicados. No pueden modificar el precio ni las condiciones de entrega.
  • Recordar que el usuario puede arrepentirse de la compra dentro de los 10 días corridos desde la operación o desde la recepción del producto, lo que ocurra más tarde. Los gastos de devolución corresponden al vendedor.
Escapada perfecta: La “ruta verde” de la Costa para el finde largo de diciembre
Mirá también:

Escapada perfecta: La “ruta verde” de la Costa para el finde largo de diciembre
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Diseño sin título 20251127 151708 0000
Dolor y conmoción: quién es la profesional que perdió la vida en los acantilados de Mar del Plata
Provincia Sociedad
Kicillof presenta su plan económico ante intendentes y legisladores para evitar el estancamiento
La Provincia declara emergencia económica y tensa la relación con los municipios
Provincia
Micro de pasajeros volcó en Ruta 2: al menos dos muertos y decenas de heridos en el accidente
Tragedia en la Ruta 2: el chofer del micro se negó a declarar y fue trasladado a Batán
Provincia
FotoJet 2025 11 26T134020.391
Joven de 16 confesó haber asesinado a su novio y está prófuga: la buscan desesperadamente y hay recompensa
Nacionales
contador muni
Al menos 80 municipios enfrentan serias dificultades para pagar el aguinaldo
Provincia
FAECYS anuncia nueva escala salarial para empleados de comercio en el segundo semestre 2025
Aumento confirmado para Empleados de Comercio: ¿Cómo quedan los salarios con aguinaldo?
Sociedad
Mar de las pampas
Escapada perfecta: La “ruta verde” de la Costa para el finde largo de diciembre
Provincia Turismo

Más leídas