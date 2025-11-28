Provincia Compras lanza una promoción especial por el Black Friday con cuotas sin interés

La previa del Black Friday suele generar una fuerte expectativa entre los consumidores que buscan adelantar compras o aprovechar descuentos significativos antes de fin de año. En este contexto, una de las plataformas más utilizadas por los bonaerenses vuelve a tomar protagonismo con una propuesta que apunta a impulsar el consumo y facilitar el acceso a productos de distintos rubros.

Hasta 18 cuotas sin interés en miles de productos

Provincia Compras, la tienda online del Banco Provincia, confirmó que se sumará al Black Friday con una acción especial que comenzará este viernes 29 de noviembre, ofreciendo hasta 18 cuotas sin interés para quienes paguen con tarjetas Visa o Mastercard emitidas por la entidad.

La promoción estará disponible en miles de artículos de:

Electrodomésticos

Tecnología

Hogar

Moda

Deportes

Salud y belleza

Juguetería

Otros rubros del catálogo completo

Además, la plataforma anticipó que habrá descuentos exclusivos aplicados a distintos productos, con ofertas que se irán renovando a lo largo del evento.

Cómo comprar en Provincia Compras

Para acceder a las promociones del Black Friday, es necesario ser cliente del Banco Provincia y crear un usuario dentro del portal. Si bien las compras pueden pagarse con tarjeta de débito, las cuotas sin interés solo están disponibles para pagos con tarjetas de crédito Visa o Mastercard de la entidad.

Quienes no cuenten con una tarjeta de crédito del banco pueden iniciar la solicitud desde el mismo sitio mediante un formulario de presolicitud. Luego, un ejecutivo o ejecutiva de cuenta se comunicará para completar el trámite.

La acción especial se convierte en una de las iniciativas más destacadas del banco para estimular el consumo en el cierre del año, con una amplia variedad de categorías y beneficios.

Consejos para evitar estafas durante el Black Friday

Entre las sugerencias más importantes se encuentran: