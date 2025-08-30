banner ad

Provincia brindó los fondos para los Juegos Bonaerenses 2025 a municipios ¿Cómo fueron distribuidos?

Denisse Helman

El deporte y la cultura tienen un rol central en la vida social de la provincia de Buenos Aires, y cada año miles de jóvenes, adultos y personas mayores participan de una de las competencias más representativas del territorio bonaerense. Con una nueva edición en marcha, el Gobierno provincial avanzó en la asignación de recursos económicos para que cada municipio pueda llevar adelante la etapa local del certamen.

El reparto de fondos entre los municipios

El gobernador Axel Kicillof firmó el decreto que establece la distribución de más de $480 millones entre los 135 distritos bonaerenses, destinados a financiar las instancias locales de los Juegos Bonaerenses 2025.

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad definió tres categorías de apoyo económico:

  • Disciplinas deportivas juveniles.
  • Disciplinas deportivas para adultos.
  • Competencias culturales.

Se trata de aportes no reintegrables que llegan directamente a los municipios, con montos que varían según la cantidad de inscriptos y la magnitud de cada comuna.

Ejemplos de montos distribuidos en el interior

  • Azul: $4.247.000.
  • Bahía Blanca: $5.426.000.
  • Bolívar: $3.533.000.
  • Necochea: $3.040.000.
  • Junín: $2.818.000.
  • San Nicolás: $5.456.000.
  • Tres Arroyos: $2.786.000.

Ejemplos de montos en el conurbano bonaerense

  • La Plata: $15.442.000.
  • Quilmes: $13.479.000.
  • La Matanza: $22.574.000.

Qué son los juegos bonaerenses

Con una participación récord de 480.000 personas, los Juegos Bonaerenses se desarrollan en distintas etapas: local, regional, interregional y provincial. La edición 2025 reúne a competidores de los 135 distritos de la provincia, en más de 100 disciplinas deportivas y culturales.

Las categorías incluyen:

  • Jóvenes.
  • Personas con discapacidad.
  • Personas trasplantadas.
  • Personas mayores.

Actualmente, tras la conclusión de la etapa local, se lleva adelante el desarrollo de las fases regional e interregional, que se extenderán hasta el 30 de septiembre. De allí saldrán los finalistas que llegarán a la gran Final Provincial en Mar del Plata, prevista entre el 12 y el 17 de octubre.

