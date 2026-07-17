Prohíben salir del país al carnicero investigado por el brote de triquinosis en general madariaga

La investigación judicial por el grave brote de triquinosis que afecta a General Madariaga y que ya supera el centenar de personas afectadas dio un nuevo paso en las últimas horas. La Justicia dispuso que el propietario de la carnicería señalada como el presunto origen de la contaminación no podrá salir del país mientras avanza la causa penal en su contra.

La medida fue solicitada por el fiscal Walter Mércuri y autorizada por el juez de Garantías Emiliano Lazzari. Además de la prohibición para abandonar el territorio nacional, el comerciante deberá presentarse periódicamente en una dependencia policial para acreditar su permanencia y quedar a disposición de la Justicia.

La causa se inició luego de la denuncia penal presentada por la Municipalidad de General Madariaga, que acusa al propietario de la carnicería de haber infringido las normas sanitarias vinculadas a la elaboración y comercialización de alimentos, una conducta contemplada en el artículo 206 del Código Penal. El comercio permanece clausurado y el pedido de reapertura fue rechazado por las autoridades competentes.

Más de un centenar de personas afectadas

De acuerdo con el último informe sanitario, el brote ya dejó más de 100 personas afectadas entre casos confirmados y pacientes bajo estudio. La enfermedad también alcanzó a otros distritos bonaerenses debido a que algunos vecinos trasladaron o enviaron chacinados a familiares y conocidos fuera de General Madariaga.

Las autoridades sanitarias informaron además que dos pacientes permanecieron internados por complicaciones severas derivadas de la enfermedad, entre ellas un tromboembolismo y un cuadro neurológico ocasionado por la migración del parásito a través del organismo.

Continúan las recomendaciones

Mientras la investigación judicial y sanitaria sigue su curso, el Municipio reiteró el pedido a la población de no consumir embutidos ni chacinados sin rótulo, ya que la identificación del producto garantiza su trazabilidad y el cumplimiento de los controles bromatológicos correspondientes. Asimismo, continúan los operativos de fiscalización en comercios y criaderos para evitar nuevos contagios.