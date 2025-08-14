Profunda consternación en Ranchos por el hallazgo sin vida de un joven de 20 años

La comunidad de Ranchos atraviesa nuevamente un momento de profundo dolor tras conocerse el hallazgo sin vida de un joven de aproximadamente 20 años en las últimas horas.

Según informaron fuentes cercanas al caso, todo indicaría que se trató de un hecho vinculado a una decisión por autodeterminación.

El suceso genera hondo pesar entre familiares, amigos y vecinos, y reabre el debate sobre la importancia de la prevención y la atención temprana de las señales de alerta en la salud mental.

Si vos, o alguien que conocés, está atravesando una situación de crisis o angustia, recordá que no estás solo/a. Podés pedir ayuda de forma gratuita comunicándote con:

Línea 135 (Provincia de Buenos Aires)

(Provincia de Buenos Aires) Línea 107 (emergencias médicas)

(emergencias médicas) Centro de salud más cercano

La salud mental requiere cuidado, comprensión y acompañamiento. Dar el primer paso y pedir ayuda puede salvar vidas.