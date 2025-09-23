Primavera fresca en la Provincia de Buenos Aires: mañanas frías y tardes agradables

Las buenas condiciones del clima continúan en la recién iniciada primavera, aunque las temperaturas se mantienen algo frescas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esta tendencia persistirá durante toda la semana.

Pronóstico detallado

Día Condición del cielo Mínima (°C) Máxima (°C) Martes Parcialmente nublado → Mayormente nublado 6 19 Miércoles Parcialmente nublado → Algo nublado 7 18 Jueves Parcialmente nublado 7 20 Viernes Parcial a mayormente nublado 9 24 Sábado Lluvias aisladas → Mayormente nublado 12 21

Evolución térmica prevista

(Gráfico generado con datos del SMN)

Análisis

Martes y miércoles : Días frescos, especialmente por la mañana. Las nubes irán en aumento hacia la noche.

: Días frescos, especialmente por la mañana. Las nubes irán en aumento hacia la noche. Jueves : Continúa el buen clima, ideal para actividades al aire libre.

: Continúa el buen clima, ideal para actividades al aire libre. Viernes : Ascenso térmico, con temperaturas más agradables.

: Ascenso térmico, con temperaturas más agradables. Sábado: Lluvias aisladas en la madrugada y mañana, mejorando hacia la tarde.

Conclusión: La semana mantendrá condiciones estables y frescas, propias de una primavera que todavía muestra rasgos invernales. Solo el sábado podría presentar precipitaciones leves, sin cambios significativos en las temperaturas.