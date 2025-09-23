Primavera fresca en la Provincia de Buenos Aires: mañanas frías y tardes agradables

Las buenas condiciones del clima continúan en la recién iniciada primavera, aunque las temperaturas se mantienen algo frescas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esta tendencia persistirá durante toda la semana.
Pronóstico detallado
|Día
|Condición del cielo
|Mínima (°C)
|Máxima (°C)
|Martes
|Parcialmente nublado → Mayormente nublado
|6
|19
|Miércoles
|Parcialmente nublado → Algo nublado
|7
|18
|Jueves
|Parcialmente nublado
|7
|20
|Viernes
|Parcial a mayormente nublado
|9
|24
|Sábado
|Lluvias aisladas → Mayormente nublado
|12
|21
Evolución térmica prevista
(Gráfico generado con datos del SMN)
Análisis
- Martes y miércoles: Días frescos, especialmente por la mañana. Las nubes irán en aumento hacia la noche.
- Jueves: Continúa el buen clima, ideal para actividades al aire libre.
- Viernes: Ascenso térmico, con temperaturas más agradables.
- Sábado: Lluvias aisladas en la madrugada y mañana, mejorando hacia la tarde.
Conclusión: La semana mantendrá condiciones estables y frescas, propias de una primavera que todavía muestra rasgos invernales. Solo el sábado podría presentar precipitaciones leves, sin cambios significativos en las temperaturas.