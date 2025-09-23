Primavera fresca en la Provincia de Buenos Aires: mañanas frías y tardes agradables

Francisco Díaz
fresco

Las buenas condiciones del clima continúan en la recién iniciada primavera, aunque las temperaturas se mantienen algo frescas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esta tendencia persistirá durante toda la semana.

Pronóstico detallado

DíaCondición del cieloMínima (°C)Máxima (°C)
MartesParcialmente nublado → Mayormente nublado619
MiércolesParcialmente nublado → Algo nublado718
JuevesParcialmente nublado720
ViernesParcial a mayormente nublado924
SábadoLluvias aisladas → Mayormente nublado1221

Evolución térmica prevista

(Gráfico generado con datos del SMN)

Provincia Compras lanzó promociones especiales en la Banks Week
Mirá también:

Provincia Compras lanzó promociones especiales en la Banks Week
temperaturas buenos aires

Análisis

  • Martes y miércoles: Días frescos, especialmente por la mañana. Las nubes irán en aumento hacia la noche.
  • Jueves: Continúa el buen clima, ideal para actividades al aire libre.
  • Viernes: Ascenso térmico, con temperaturas más agradables.
  • Sábado: Lluvias aisladas en la madrugada y mañana, mejorando hacia la tarde.

Conclusión: La semana mantendrá condiciones estables y frescas, propias de una primavera que todavía muestra rasgos invernales. Solo el sábado podría presentar precipitaciones leves, sin cambios significativos en las temperaturas.

La AFA se hará cargo del Estadio Único de La Plata y llevará adelante un importante plan de obras
Mirá también:

La AFA se hará cargo del Estadio Único de La Plata y llevará adelante un importante plan de obras
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Precio transferencia autos arg
Banco Nación mantiene créditos al 50% para comprar autos 0 km y usados desde concesionarias
Sociedad
feriados
¿Cuándo es el próximo feriado? Enterate y planificá tu fin de semana largo
Nacionales
Dia agradable soleado primavera
Tras un fin de semana lluvioso, la primavera trae mejores condiciones para semana
Provincia
Escándalo en Ceres: funcionario apartado por usar ambulancia para ir a un hotel alojamiento
Escándalo: funcionario municipal fue apartado por usar ambulancia para ir a un hotel alojamiento
Nacionales
incendio gesell
Otro incendio trágico en Villa Gesell: Murieron un joven y su pequeño hijo de 5 años
Villa Gesell
micro costera criolla
Insólito: Se le salió una rueda a un micro e impactó contra un auto
Provincia
ASADO
Con un gran asado popular se celebrarán las Fiestas Patronales en General Lavalle
General Lavalle

Más leídas