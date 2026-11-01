Colegios privados en la Provincia: cuánto aumentan las cuotas en noviembre

El comienzo de noviembre trae un nuevo gasto para muchas familias de la Provincia de Buenos Aires: las cuotas de los colegios privados con aporte estatal tienen autorizada una actualización que también tendrá continuidad en diciembre. El cambio llega en una época en que los hogares ya están organizando los gastos escolares de fin de año y preparando el presupuesto para el verano.

No todas las instituciones cobrarán lo mismo. El arancel depende del nivel educativo y, sobre todo, del porcentaje de financiamiento estatal que recibe cada establecimiento. Por eso, una comparación entre dos colegios privados puede mostrar diferencias importantes aun dentro de una misma ciudad bonaerense.

La autorización fue comunicada por entidades representativas de la enseñanza privada tras las negociaciones salariales provinciales. Para las familias, lo importante es saber qué porcentaje puede aplicarse, cuáles son los valores de referencia y cómo interpretar la factura que llega este mes.

Cuánto aumentan los colegios privados de la Provincia en noviembre

El Gobierno bonaerense autorizó incrementos de hasta el 3% para noviembre y otro 3% en diciembre de 2026 a los establecimientos de gestión privada que reciben subvención estatal. El porcentaje aprobado es un máximo: no significa que todos deban aplicar exactamente esa suba, ni que los colegios sin aporte estatal estén incluidos en el mismo cuadro.

La actualización responde al impacto de los acuerdos salariales docentes. A diferencia de una cuota fijada libremente por cada institución, estos colegios deben observar aranceles máximos vinculados con su nivel y el aporte estatal que perciben para afrontar remuneraciones del personal.

Los nuevos valores para nivel inicial, primario y secundario

Para los colegios con 100% de aporte estatal, los topes mensuales de noviembre se ubican en $39.210 para inicial y primaria, $43.230 para secundaria, $49.850 para secundaria técnica, agraria y especializadas en arte, y $56.490 para nivel superior. Se trata de las bandas arancelarias de enseñanza curricular según la categoría correspondiente.

En el otro extremo de los establecimientos incluidos en el cuadro, aquellos que reciben 40% de subvención tienen topes de $177.340 para inicial y primaria, $230.450 para secundaria, $263.740 para técnica, agraria y arte, y $225.100 para nivel superior.

Entre esos dos porcentajes existen escalas intermedias de aportes estatales, de modo que no alcanza con saber si la escuela es privada: también hay que conocer cuánto subsidio recibe y cuál es el nivel cursado. La cifra concreta debe contrastarse con la comunicación de aranceles de la institución.

En diciembre habrá una nueva actualización

La autorización abarca dos meses y no se agota con la cuota de noviembre. En diciembre, los colegios con 100% de aporte estatal tendrán como referencia máxima $40.380 para inicial y primaria y $44.520 para secundaria. Para los establecimientos con 40% de subvención, los respectivos topes pasarán a $182.660 y $237.360.

Esta secuencia es relevante para las familias que pagan cuotas hasta fin de año: aunque octubre transcurrió sin incremento, las actualizaciones consecutivas de noviembre y diciembre pueden modificar el total previsto para cerrar el ciclo lectivo. Además, hay que distinguir el arancel curricular de otros conceptos que eventualmente figuren discriminados y tengan sus propias condiciones.

Qué revisar antes de pagar la cuota

Conviene comprobar que la comunicación de la escuela identifique claramente el período facturado, el concepto cobrado y, cuando corresponda, el nuevo arancel. No es lo mismo la actualización de la enseñanza curricular que un servicio adicional contratado por la familia.

Si el importe no coincide con las escalas informadas para ese porcentaje de subvención, el primer paso es solicitar el detalle a la administración del establecimiento. También es importante conservar la factura y cualquier notificación del cambio: resultan útiles para comparar el monto de octubre con el de noviembre y evitar confusiones.

La medida afecta a una porción significativa de estudiantes de escuelas privadas bonaerenses, pero no establece una tarifa única provincial para todos los colegios. Esa es la diferencia central para calcular cuánto aumentará realmente el gasto escolar en cada hogar.