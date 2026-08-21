Preocupación en punta indio: la armada desmantela la histórica base aeronaval

La histórica Base Aeronaval Punta Indio (BAPI) atraviesa un proceso de profunda transformación que, en los hechos, significará el retiro de sus principales capacidades operativas y el traslado de unidades y personal hacia la Base Aeronaval Comandante Espora, en el partido de Bahía Blanca.

La situación fue confirmada durante una jornada particularmente significativa para la Armada Argentina. Este jueves 20 de agosto, en una formación realizada en la propia Base Aeronaval Punta Indio, el comandante de la Aviación Naval, contraalmirante Román Enrique Olivero, anunció el comienzo del Plan Dédalo, un programa de reestructuración integral de la Aviación Naval previsto para los próximos cinco años.

Traslado de la Escuela de Aviación Naval y de las escuadrillas

De acuerdo con lo informado por autoridades del distrito, la decisión contempla el traslado de la Escuela de Aviación Naval (ESAN) y de las escuadrillas equipadas con aeronaves Beechcraft B-200 hacia la Base Aeronaval Comandante Espora.

El intendente de Punta Indio, David Angueira, confirmó públicamente que la Armada comunicó el traslado de las escuadrillas de vigilancia marítima y de la Escuela de Aviación Naval a Bahía Blanca.

Los B-200 cumplen funciones vinculadas con la vigilancia, reconocimiento y operaciones de búsqueda y rescate, por lo que su desplazamiento representa un cambio importante en el esquema territorial de la Aviación Naval.

La propia documentación oficial muestra que la Base Aeronaval Punta Indio todavía mantenía actividad logística y aeronáutica durante 2026. En julio, por ejemplo, la Armada publicó una licitación para la adquisición de repuestos destinados al mantenimiento de aeronaves de la BAPI.

Una base con casi un siglo de historia

La decisión adquiere especial relevancia por el peso histórico que tiene Punta Indio dentro de la Aviación Naval argentina.

La instalación fue concebida como un punto estratégico para la defensa y vigilancia del acceso al Río de la Plata y durante décadas funcionó como uno de los principales centros de formación, mantenimiento y operaciones aeronavales del país.

En 2025 la Base ya había experimentado una importante reducción de su estructura. De acuerdo con documentación parlamentaria, dejó de funcionar como sede de la Fuerza Aeronaval Nº 1 y quedó conformada principalmente por la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima, la Escuela de Aviación Naval y el Taller Aeronaval Punta Indio.

Incluso en noviembre del año pasado la propia Armada había abierto las instalaciones a la comunidad, exhibiendo aeronaves y celebrando los 50 años de la incorporación de los Beechcraft B-200.

Impacto laboral y preocupación en el distrito

El anuncio generó una fuerte preocupación entre trabajadores, autoridades y vecinos de Punta Indio debido al impacto que la estructura militar tiene sobre la economía local.

Según datos difundidos por autoridades municipales, actualmente la Base cuenta con alrededor de 300 efectivos militares y 185 trabajadores civiles. La reestructuración implicaría el traslado de una parte significativa del personal militar y dejaría a los trabajadores civiles frente a un escenario de incertidumbre respecto de sus futuras funciones.

Organizaciones gremiales también expresaron su rechazo. ATE se declaró en estado de alerta ante el traslado de la Escuadrilla de B-200 y de la Escuela de Aviación Naval, mientras trabajadores advirtieron sobre las consecuencias que podría tener la pérdida de actividad para el distrito.

Desde el ámbito local se interpreta que la salida de las aeronaves, la escuela y buena parte de las funciones que históricamente se desarrollaron allí equivale a un desmantelamiento operativo de la Base, aunque la denominación administrativa y la situación jurídica del predio puedan continuar bajo la órbita de la Armada.

La explicación oficial: reorganización y modernización

La Armada Argentina presentó la medida dentro de un proceso más amplio de reestructuración y modernización de la Aviación Naval.

Según la comunicación oficial, el Plan Dédalo busca reorganizar el despliegue territorial, actualizar la doctrina operativa e incorporar nuevas tecnologías para mejorar las capacidades destinadas a la defensa y al control del espacio marítimo.

La concentración de medios y capacidades en la Base Aeronaval Comandante Espora forma parte de esa estrategia.

Sin embargo, para Punta Indio el impacto excede ampliamente la cuestión militar. La Base constituye desde hace décadas una institución estrechamente vinculada con la identidad del distrito y, además, representa una fuente de empleo directo e indirecto de enorme importancia para la comunidad.

Otro cambio histórico para la Armada

La jornada del 20 de agosto también estuvo marcada por otro anuncio trascendente: la Armada confirmó que durante 2026 se producirá el retiro definitivo de los cazabombarderos Super Étendard, que durante más de cuatro décadas formaron parte de la Aviación Naval argentina.

De esta manera, la reestructuración anunciada no se limita a un cambio de ubicación de unidades. Se trata de una transformación profunda de la estructura, los medios y las capacidades de la Aviación Naval.

Para Punta Indio, en tanto, comienza una nueva etapa. Una instalación que durante casi un siglo estuvo ligada a la historia de la aviación militar argentina quedará progresivamente sin las principales unidades que le dieron su razón de ser operativa.

El proceso todavía deberá atravesar distintas etapas administrativas y operativas, pero el anuncio ya produjo un fuerte impacto en la comunidad: Punta Indio enfrenta el retiro de buena parte de la estructura aeronaval que durante generaciones convirtió a la Base en uno de los principales símbolos de la identidad del distrito.