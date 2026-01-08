Por razones climáticas, el Festival de Fortines de Ranchos cambia de día: ¿cuándo será?

Francisco Díaz

En las ùltimasinformó que, debido a las condiciones climáticas adversas, el 22° Festival de Fortines de Ranchos debió ser reprogramado. El tradicional evento cultural se realizará finalmente el domingo 11 de enero, a partir de las 18 horas, en la Isla Central de la Laguna de Ranchos.

La jornada contará con entrada libre y gratuita y ofrecerá una variada propuesta artística y cultural para toda la familia, enmarcada en los Festivales de Verano 2026. Además de los espectáculos musicales y de danza, habrá paseo de artesanos y patio de comidas, consolidando al festival como uno de los encuentros más convocantes de la región.

Chau multas: el truco para que tu celular te avise de todos los radares fijos y móviles
Mirá también:

Chau multas: el truco para que tu celular te avise de todos los radares fijos y móviles

El escenario recibirá a reconocidos artistas y ballets, entre ellos el Ballet Guardia de los Ranchos, Fabián Castro, Nelio y sus Amigos del Chamamé, el Ballet Infantil Juvenil General Paz, Laura Segovia, el Ballet Mayor General Paz, Peñeros de Ranchos, Guillermo Rasetti y el Grupo Daniel Farisano.

Como presentación central se destaca la participación del reconocido artista Bruno Arias, mientras que el cierre de la noche estará a cargo de La Farola, invitando al público a disfrutar de un gran baile popular.

Desde la organización remarcaron la importancia de esta reprogramación para garantizar el normal desarrollo del festival y la seguridad tanto de los artistas como del público, invitando a vecinos y visitantes a acompañar esta nueva fecha del histórico encuentro cultural de Ranchos.

Un nene perdió parte de una de sus orejas tras ser atacado por un perro en Castelli
Mirá también:

Un nene perdió parte de una de sus orejas tras ser atacado por un perro en Castelli
ETIQUETAS
Compartir este artículo
radares multas provincia buenos aires
Chau multas: el truco para que tu celular te avise de todos los radares fijos y móviles
Provincia
PORTADA VIRGEN
¿Milagro en Chivilcoy? aseguran que la Virgen apareció en un árbol
Provincia
auh enero 2026 alimentar
Cambios en la AUH y Tarjeta Alimentar: ¿Cuánto se cobra en enero 2026?
Anses Sociedad
Los Bomberos Voluntarios de Castelli celebran 58 años de servicio y compromiso solidario
Castelli
Hoy se recuerda al Gauchito Gil y el milagro que dio origen a su culto popular
Nacionales Sociedad
fresco agra
Alivio climático: un “mini otoño” se instaló en la provincia en pleno enero
Provincia
Preocupación sanitaria: Murió un joven por hantavirus en Mar del Plata
Provincia

Más leídas