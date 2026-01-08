Por razones climáticas, el Festival de Fortines de Ranchos cambia de día: ¿cuándo será?

En las ùltimasinformó que, debido a las condiciones climáticas adversas, el 22° Festival de Fortines de Ranchos debió ser reprogramado. El tradicional evento cultural se realizará finalmente el domingo 11 de enero, a partir de las 18 horas, en la Isla Central de la Laguna de Ranchos.

La jornada contará con entrada libre y gratuita y ofrecerá una variada propuesta artística y cultural para toda la familia, enmarcada en los Festivales de Verano 2026. Además de los espectáculos musicales y de danza, habrá paseo de artesanos y patio de comidas, consolidando al festival como uno de los encuentros más convocantes de la región.

El escenario recibirá a reconocidos artistas y ballets, entre ellos el Ballet Guardia de los Ranchos, Fabián Castro, Nelio y sus Amigos del Chamamé, el Ballet Infantil Juvenil General Paz, Laura Segovia, el Ballet Mayor General Paz, Peñeros de Ranchos, Guillermo Rasetti y el Grupo Daniel Farisano.

Como presentación central se destaca la participación del reconocido artista Bruno Arias, mientras que el cierre de la noche estará a cargo de La Farola, invitando al público a disfrutar de un gran baile popular.

Desde la organización remarcaron la importancia de esta reprogramación para garantizar el normal desarrollo del festival y la seguridad tanto de los artistas como del público, invitando a vecinos y visitantes a acompañar esta nueva fecha del histórico encuentro cultural de Ranchos.