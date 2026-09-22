Clave única pami: para qué sirve y quiénes tienen que tramitarla

Saber qué trámites son obligatorios y cuáles no resulta clave para evitar confusiones al momento de ir al médico o buscar medicamentos en la farmacia. Ante las dudas generadas por la implementación de la Clave Única PAMI (CUP), la obra social aclaró a quiénes está dirigida realmente esta herramienta digital y cómo deben operar los afiliados para atenderse sin inconvenientes.

Para qué sirve la Clave Única PAMI y su función digital

La Clave Única PAMI (CUP) es una plataforma digital de acceso seguro utilizada por la obra social para gestionar prestaciones médicas y reducir el uso de papel.

A través de esta herramienta se emite la Orden Médica Electrónica (OME) para prácticas de laboratorio o especialistas, y se gestiona el sistema de Receta Electrónica para medicamentos.

También abarca la autorización de insumos especiales como productos higiénicos absorbentes, elementos de ostomía, fisiatría, oxígeno, internación domiciliaria y cuidados paliativos.

Quiénes están obligados a registrarse en la CUP

El registro y uso de la CUP es un requisito exclusivo de trabajo y no un trámite para los abuelos o beneficiarios. Debe ser gestionada por:

Médicos de cabecera y médicos especialistas habilitados.

y habilitados. Prestadores de servicios de salud y centros médicos.

y centros médicos. Proveedores de insumos y profesionales de la salud vinculados al instituto.

Los profesionales ingresan a este sistema previa validación de identidad para autorizar los insumos y las consultas que luego reciben las personas mayores.

Por qué los jubilados y pensionados no necesitan tramitarla

Una de las aclaraciones más importantes que brindó el organismo es que los afiliados no deben registrarse en la CUP ni para atenderse ni para retirar remedios.

Para acceder a las consultas médicas, retirar medicamentos en farmacias o chequear las órdenes de estudio, el jubilado únicamente necesita presentar su DNI y su credencial PAMI habitual.

Tampoco se requiere llevar copias impresas de las prescripciones en la gran mayoría de las farmacias adheridas a la red nacional.

CUP vs. Mi PAMI: las diferencias clave entre cada plataforma

Para evitar cualquier tipo de engaño o confusión, es clave entender qué canal le corresponde a cada usuario: