Por el clima, reprogramaron la Fiesta del Choripán en Ranchos: ¿cuándo será?

En Ranchos, cabecera del partido de General Paz, todo estaba listo para la 6° edición de la Fiesta Regional del Choripán, pero las condiciones climáticas obligaron a suspender la jornada prevista para este domingo 5.
El esperado encuentro, que combina música, gastronomía y tradición, finalmente se realizará el viernes 10 de octubre, feriado nacional, en la Isla Central de la Laguna de Ranchos, con entrada libre y gratuita.
Fiesta regional del choripán en Ranchos: gastronomía, música y actividades para toda la familia
Un escenario colmado de artistas
La grilla incluye una gran variedad de ballets y agrupaciones folklóricas, entre ellos:
- Taller de Adultos e Infantil “Héroes de Malvinas”
- Guardia de los Ranchos
- Villanueva Fútbol Club
- Corazones Criollos
- Esencia Sureña
- Ballet “Abriendo Tranqueras”
- Los Salamanqueros
- Somos Danza Viva
- Escuela de Danzas “Cruz del Sur”
- Arraigo
- El Vendaval
- Taller de Danzas Nativas Municipal de Brandsen
Además, participarán el Ballet General Paz, el Ballet Infantil General Paz, el Dúo Flor y José, Las Changuitas Violineras, Adrián Guzmán y Entrecasa Folk.
El gran cierre estará a cargo del reconocido violinista y referente del folclore nacional Leandro “Lele” Lovato, quien aportará su talento como broche de oro de la fiesta.
Gastronomía, feria y tradición
La jornada reunirá a miles de visitantes que podrán disfrutar de los mejores choripanes locales, feria de artesanos y espectáculos en vivo en un entorno natural único.
Desde la organización, a cargo del Ballet Folklórico General Paz, recomendaron asistir con reposera y sombrilla para mayor comodidad.
La Fiesta Regional del Choripán ya se convirtió en un clásico de la región y promete, en esta nueva fecha, volver a encender la pasión por la música popular y la gastronomía criolla.