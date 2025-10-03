Por el clima, reprogramaron la Fiesta del Choripán en Ranchos: ¿cuándo será?

Francisco Díaz
FIESTA DEL CHORIPAN

En Ranchos, cabecera del partido de General Paz, todo estaba listo para la 6° edición de la Fiesta Regional del Choripán, pero las condiciones climáticas obligaron a suspender la jornada prevista para este domingo 5.

El esperado encuentro, que combina música, gastronomía y tradición, finalmente se realizará el viernes 10 de octubre, feriado nacional, en la Isla Central de la Laguna de Ranchos, con entrada libre y gratuita.

Fiesta regional del choripán en Ranchos: gastronomía, música y actividades para toda la familia
Mirá también:

Fiesta regional del choripán en Ranchos: gastronomía, música y actividades para toda la familia

Un escenario colmado de artistas

La grilla incluye una gran variedad de ballets y agrupaciones folklóricas, entre ellos:

  • Taller de Adultos e Infantil “Héroes de Malvinas”
  • Guardia de los Ranchos
  • Villanueva Fútbol Club
  • Corazones Criollos
  • Esencia Sureña
  • Ballet “Abriendo Tranqueras”
  • Los Salamanqueros
  • Somos Danza Viva
  • Escuela de Danzas “Cruz del Sur”
  • Arraigo
  • El Vendaval
  • Taller de Danzas Nativas Municipal de Brandsen

Además, participarán el Ballet General Paz, el Ballet Infantil General Paz, el Dúo Flor y José, Las Changuitas Violineras, Adrián Guzmán y Entrecasa Folk.

El gran cierre estará a cargo del reconocido violinista y referente del folclore nacional Leandro “Lele” Lovato, quien aportará su talento como broche de oro de la fiesta.

Gastronomía, feria y tradición

La jornada reunirá a miles de visitantes que podrán disfrutar de los mejores choripanes locales, feria de artesanos y espectáculos en vivo en un entorno natural único.

Desde la organización, a cargo del Ballet Folklórico General Paz, recomendaron asistir con reposera y sombrilla para mayor comodidad.

La Fiesta Regional del Choripán ya se convirtió en un clásico de la región y promete, en esta nueva fecha, volver a encender la pasión por la música popular y la gastronomía criolla.

Se viene la Fiesta del Choripán: Una jornada imperdible en Ranchos
Mirá también:

Se viene la Fiesta del Choripán: Una jornada imperdible en Ranchos
ETIQUETAS
Compartir este artículo
rio salado
Comienzan las obras de dragado en la Cuenca del Río Salado para mitigar inundaciones en Provincia de Buenos Aires
Provincia
Policía de General Belgrano enfrentará juicio por femicidio y ataque a su pareja en Dolores
Comenzó en Dolores el juicio oral al policía acusado de femicidio en General Belgrano
Dolores General Belgrano
Espert criticó a Fuerza Patria y convocó a una batalla cultural en vísperas de las elecciones
Espert niega vínculos con empresario narco y afirma ser víctima de una campaña sucia
Nacionales
Cristina volvió a la carga y critica fuerte a Milei:
Cristina Kirchner criticó duramente a Milei y vaticinó una nueva devaluación económica
Nacionales
Cae banda narco que operaba en la Costa Atlántica y era dirigida desde la cárcel de Dolores
Dolores
terapia cigarrillo
Tragedia: una mujer murió al prender un cigarrillo y desatar un incendio en el hospital donde estaba internada
Nacionales
OVTOIVAAQZEWTM4KSDNS4IZNOM
Conmoción en Palermo: se desplomó un ascensor con nueve jóvenes en su interior
Nacionales

Más leídas