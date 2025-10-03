Por el clima, reprogramaron la Fiesta del Choripán en Ranchos: ¿cuándo será?

En Ranchos, cabecera del partido de General Paz, todo estaba listo para la 6° edición de la Fiesta Regional del Choripán, pero las condiciones climáticas obligaron a suspender la jornada prevista para este domingo 5.

El esperado encuentro, que combina música, gastronomía y tradición, finalmente se realizará el viernes 10 de octubre, feriado nacional, en la Isla Central de la Laguna de Ranchos, con entrada libre y gratuita.

Un escenario colmado de artistas

La grilla incluye una gran variedad de ballets y agrupaciones folklóricas, entre ellos:

Taller de Adultos e Infantil “Héroes de Malvinas”

Guardia de los Ranchos

Villanueva Fútbol Club

Corazones Criollos

Esencia Sureña

Ballet “Abriendo Tranqueras”

Los Salamanqueros

Somos Danza Viva

Escuela de Danzas “Cruz del Sur”

Arraigo

El Vendaval

Taller de Danzas Nativas Municipal de Brandsen

Además, participarán el Ballet General Paz, el Ballet Infantil General Paz, el Dúo Flor y José, Las Changuitas Violineras, Adrián Guzmán y Entrecasa Folk.

El gran cierre estará a cargo del reconocido violinista y referente del folclore nacional Leandro “Lele” Lovato, quien aportará su talento como broche de oro de la fiesta.

Gastronomía, feria y tradición

La jornada reunirá a miles de visitantes que podrán disfrutar de los mejores choripanes locales, feria de artesanos y espectáculos en vivo en un entorno natural único.

Desde la organización, a cargo del Ballet Folklórico General Paz, recomendaron asistir con reposera y sombrilla para mayor comodidad.

La Fiesta Regional del Choripán ya se convirtió en un clásico de la región y promete, en esta nueva fecha, volver a encender la pasión por la música popular y la gastronomía criolla.