Polémica medida: la confirmación oficial que cambia las reglas para ingresar con el auto a la república de los niños

La confirmación de que se comenzará a cobrar el estacionamiento dentro del emblemático predio infantil encendió las alarmas de los usuarios, quienes buscan saber con exactitud los valores y cómo funcionará el sistema.

Para que no te lleves una sorpresa desagradable en la entrada del parque, te detallamos las tarifas vigentes, los días en que se aplicará la medida y quiénes quedarán exceptuados del pago.

La fecha de inicio del estacionamiento medido en el predio

Las autoridades locales confirmaron que el nuevo esquema tarifario obligatorio comenzará a implementarse de manera efectiva a partir del próximo sábado 4 de julio de 2026.

La medida busca ordenar el flujo vehicular en los accesos principales y destinar los fondos recaudados de forma exclusiva al mantenimiento y puesta en valor de los castillos históricos.

El control del ingreso y el cobro de las estadías estará a cargo del personal de la secretaría de control urbano, quienes fiscalizarán el perímetro habilitado para el guardado de los vehículos.

Los montos oficiales confirmados para autos y motos

El cuadro tarifario quedó definido bajo la modalidad de tarifa plana por estadía, lo que significa que no se fraccionará el cobro por hora de permanencia.

Automóviles y camionetas: Deberán abonar un monto fijo de $3.500 por cada ingreso al sector de estacionamiento general.

Deberán abonar un monto fijo de por cada ingreso al sector de estacionamiento general. Motovehículos: El valor establecido para las dos ruedas será de $1.500 por jornada completa.

El pago del canon obligatorio se podrá realizar tanto en efectivo en las cabinas de la entrada como de forma digital a través de una aplicación móvil optimizada mediante código QR.

Días y horarios en los que se exigirá el pago obligatorio

El cobro del estacionamiento medido no estará activo de manera permanente durante toda la semana, sino que se concentrará en los momentos de mayor afluencia de público.

Los inspectores exigirán el comprobante de pago de forma exclusiva los sábados, domingos y feriados nacionales, quedando liberado el ingreso durante los días hábiles.

La franja horaria en la que regirá la obligatoriedad del arancel se extenderá desde las 09:00 hasta las 19:00 horas, coincidiendo con la apertura y el cierre de las atracciones principales.

Los sectores de la comunidad que estarán exceptuados del cobro

Con el objetivo de no perjudicar el acceso de los sectores más vulnerables, la nueva ordenanza municipal contempla una serie de excepciones específicas para el pase gratuito.

Quedarán completamente eximidos de abonar la tarifa diaria los vehículos que trasladen a personas con discapacidad, siempre que presenten el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Asimismo, los trabajadores del predio, los proveedores autorizados y los contingentes de escuelas públicas que coordinen visitas educativas previas mantendrán el beneficio del estacionamiento sin costo.