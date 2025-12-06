Pinamar: un obrero gravemente herido tras caer por hueco de ascensor en obra clausurada

Andrea Fernández
Pinamar: un obrero gravemente herido tras caer por hueco de ascensor en obra clausurada

En un trágico accidente laboral ocurrido el jueves por la tarde en Pinamar, tres trabajadores de la construcción cayeron por un hueco destinado a un futuro ascensor. Uno de ellos resultó herido de gravedad y fue trasladado a Mar del Plata para recibir atención médica.

Detalles del incidente en Garden Tower

El accidente tuvo lugar en el proyecto conocido como Garden Tower, situado en la intersección de las avenidas Shaw y Libertador Sur. Los obreros, que tienen aproximadamente 35 años, estaban realizando tareas en el lugar cuando pisaron unas chapas que cedieron bajo su peso, según informó El Mensajero de la Costa.

Polémico proyecto: Proponen alambrar íntegramente Cariló para mejorar la seguridad
Mirá también:

Polémico proyecto: Proponen alambrar íntegramente Cariló para mejorar la seguridad

Estado de los trabajadores y medidas municipales

De los tres trabajadores, dos de nacionalidad paraguaya sufrieron diversos traumatismos y fueron asistidos en el lugar del accidente. En contraste, el tercer obrero fue intervenido quirúrgicamente en Mar del Plata y se encuentra actualmente fuera de peligro.

A raíz del incidente, la Municipalidad de Pinamar tomó la decisión de clausurar preventivamente toda la obra. Esta medida fue adoptada tras comprobarse que la construcción no contaba con los permisos necesarios, lo que implica que carecía de la habilitación legal para operar.

Las autoridades municipales y otros organismos competentes están llevando a cabo una investigación para determinar las causas específicas que dieron lugar al accidente, según lo indicado por El Mensajero de la Costa.

Hallan sin vida a un empresario inmobiliario de Pinamar en Costa Esmeralda
Mirá también:

Hallan sin vida a un empresario inmobiliario de Pinamar en Costa Esmeralda
Compartir este artículo
Día Nacional del Gaucho: ¿Por qué se celebra hoy, 6 de Diciembre?
Nacionales
Cuenta dni navidad
Cuenta DNI en las Fiestas: Los descuentos especiales en carnicerías y supermercados para diciembre 2025
Provincia
galletitas oreo1
Por la caída de ventas, la empresa que elabora las galletitas Oreo y Pepitos paraliza su producción
Provincia
choque de camiones las flores
Trágico accidente en Ruta 3: Tres camiones chocaron y uno de los conductores perdió la vida
Las Flores
Potenciar trabajo volver
Potenciar Trabajo (Volver al Trabajo): fechas de cobro confirmadas, montos y bono en diciembre 2025
Anses Sociedad
Noticia granizo
El SMN emite alerta por tormentas fuertes y granizo en la Provincia de Buenos Aires
Provincia
estatales bono navidad
Bono de Fin de Año para Estatales: Quiénes cobrarán un plus en diciembre 2025
Provincia Sociedad

Más leídas