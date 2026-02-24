Peligra el inicio de clases en provincia de Buenos Aires: Los gremios docentes rechazaron la oferta de Kicillof y hay incertidumbre

A solo días del inicio del ciclo lectivo 2026, la educación en la provincia de Buenos Aires atraviesa horas decisivas. El frente de unidad que nuclea a los principales sindicatos docentes (SUTEBA, FEB, UDOCBA, SADOP y AMET) rechazó de forma unánime la propuesta salarial presentada por el gobierno de Axel Kicillof. Con este escenario, el calendario escolar previsto para comenzar el próximo lunes se encuentra bajo una fuerte amenaza de medidas de fuerza.

La paritaria docente bonaerense se ha convertido en el principal termómetro del malestar social en la provincia más poblada del país, donde la inflación del inicio de año ha golpeado con dureza los salarios del sector público.

Los detalles de la oferta rechazada y el reclamo gremial

El Ministerio de Trabajo provincial ofreció un incremento del 3,2% para el mes de febrero, sumado a una suma fija no remunerativa. Sin embargo, para los representantes de los trabajadores, esta cifra no solo es insuficiente, sino que consolida una pérdida del poder adquisitivo frente a una canasta básica que no detiene su marcha.

Los gremios exigen:

Cláusula gatillo mensual: Una actualización automática basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para evitar que el salario quede rezagado mes a mes.

Una actualización automática basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para evitar que el salario quede rezagado mes a mes. Recomposición por el 2025: Denuncian que el año pasado cerró con una brecha negativa de casi 10 puntos porcentuales que el Gobierno aún no ha reconocido en la mesa técnica.

Denuncian que el año pasado cerró con una brecha negativa de casi 10 puntos porcentuales que el Gobierno aún no ha reconocido en la mesa técnica. Inversión en infraestructura: Más allá del sueldo, el reclamo incluye el estado de las escuelas tras las tormentas de verano y la falta de cupos en los comedores escolares ante el aumento de la demanda social.

El impacto en las familias y el calendario escolar

La incertidumbre afecta a más de 5 millones de alumnos en todo el territorio bonaerense. Si bien el calendario oficial estipula que las clases deben comenzar el lunes, la falta de acuerdo podría derivar en un paro de 24 o 48 horas.

Desde la Dirección General de Cultura y Educación sostienen que han hecho “el máximo esfuerzo financiero posible” en un contexto de recorte de fondos nacionales. Cabe recordar que la provincia dejó de percibir el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), lo que obligó a la administración local a cubrir ese bache con recursos propios, limitando el margen de maniobra para nuevos aumentos.

Qué esperar de las próximas 48 horas

El Gobierno provincial evalúa realizar una nueva convocatoria de urgencia antes del viernes. La estrategia oficial sería mejorar el tramo de marzo y ofrecer un bono extraordinario por “conectividad y materiales” para destrabar el inicio del ciclo lectivo.

Para los padres y alumnos, la recomendación es mantenerse informados a través de los canales de comunicación de cada institución educativa, ya que muchas escuelas ya están notificando sobre posibles asambleas que podrían afectar las jornadas de ambientación de esta semana.

La resolución de este conflicto no solo definirá si hay clases el lunes, sino que marcará el rumbo de la relación política entre los gremios y el gobierno provincial para el resto de un año que se perfila económicamente desafiante.