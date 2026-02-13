Patentes 2026: ARBA confirmó que el pago será mensual a partir de marzo

El sistema de recaudación sobre los vehículos en la provincia de Buenos Aires atraviesa su cambio más profundo en décadas. La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) oficializó que, a partir de marzo de 2026, el Impuesto Automotor dejará de ser bimestral para dividirse en cuotas mensuales. Esta medida busca atomizar el costo del tributo en montos más pequeños, adaptándose a la planificación financiera mensual de las familias argentinas en un contexto de alta sensibilidad económica.

El nuevo esquema: 10 cuotas y fechas clave

La Ley Impositiva 2026 establece que el impuesto anual ya no se pagará en cinco boletas pesadas, sino en diez cuotas iguales que se extenderán desde marzo hasta diciembre. Es importante aclarar que este cambio no representa un aumento por sí mismo, sino una redistribución del total anual para evitar los picos de gasto que se producían cada dos meses.

El calendario de vencimientos ya tiene su primera fecha confirmada: el 10 de marzo de 2026 vencerá la Cuota 1 y también será el plazo límite para quienes opten por el Pago Anual.

Reducción de alícuotas: 3 de cada 4 autos pagarán menos

Una de las noticias más relevantes de esta reforma es la baja nominal del impuesto para el 75% de los vehículos radicados en territorio bonaerense. ARBA ha simplificado las escalas de valuación, pasando de 15 tramos a solo 5.

Este nuevo diseño beneficia principalmente a los propietarios de autos de gama media y baja. Para los vehículos con valuaciones fiscales menores, la alícuota se ha reducido al 1%, mientras que el tope máximo para vehículos de lujo (aquellos con valores superiores a los $53.900.000) se fijó en un 4,5%. Según estimaciones oficiales, la mayoría de los contribuyentes verá una reducción real en su boleta en comparación con el esquema vigente durante 2025.

Descuentos y beneficios por buen cumplimiento

A pesar de la mensualización, ARBA mantiene incentivos para quienes cumplan en tiempo y forma. Los contribuyentes pueden acceder a bonificaciones importantes:

Pago Anual: Quienes cancelen la totalidad del año en marzo podrán obtener un descuento de hasta el 15%, sumando la bonificación por pago anticipado y por cumplimiento.

Quienes cancelen la totalidad del año en marzo podrán obtener un descuento de hasta el 15%, sumando la bonificación por pago anticipado y por cumplimiento. Boleta Electrónica: La adhesión al envío de la boleta por mail y al sistema de débito automático sigue siendo la vía principal para obtener descuentos adicionales del 10%.

La adhesión al envío de la boleta por mail y al sistema de débito automático sigue siendo la vía principal para obtener descuentos adicionales del 10%. Débito Automático: Al fraccionarse en 10 meses, el débito automático se presenta como la opción más cómoda para evitar recargos por mora en cuotas que ahora vencerán todos los meses.

Cómo consultar la nueva boleta y qué pasa con los municipalizados

Los propietarios de vehículos modelos 2006 a 2015, cuyos impuestos fueron transferidos a los municipios (autos municipalizados), deberán consultar en sus respectivas comunas si estas adherirán al sistema de cobro mensual o si mantendrán sus propios calendarios locales.

Para los vehículos de modelo 2016 en adelante, la gestión sigue centralizada en ARBA. Las boletas con el nuevo monto mensualizado estarán disponibles para descargar en la web oficial del organismo a partir de la última semana de febrero. Para acceder, solo es necesario contar con el número de dominio (patente) del vehículo.

Consejos para el contribuyente ante el cambio de marzo

Verificá tu correo : Al pasar a un esquema mensual, es vital estar suscripto a la boleta digital para no perder de vista los vencimientos, que ahora serán más frecuentes.

: Al pasar a un esquema mensual, es vital estar suscripto a la boleta digital para no perder de vista los vencimientos, que ahora serán más frecuentes. Compará la valuación : Si considerás que la valuación fiscal de tu vehículo supera el precio de mercado, recordá que podés iniciar un reclamo administrativo ante ARBA.

: Si considerás que la valuación fiscal de tu vehículo supera el precio de mercado, recordá que podés iniciar un reclamo administrativo ante ARBA. Planificá el pago anual: Si tenés los fondos disponibles en marzo, el descuento por pago único sigue siendo la mejor herramienta para ganarle a la inflación esperada del resto del año.

Este cambio estructural promete simplificar la carga financiera sobre los usuarios, transformando un gasto estacional de gran impacto en una obligación corriente más previsible.