Cuándo prescriben las multas en Provincia de Buenos Aires: plazos y la clave para no pagar deudas vencidas antes de 2026

A días de comenzar el 2026, muchos conductores bonaerenses se encuentran revisando la web de infracciones. Sin embargo, existe una confusión generalizada sobre la vigencia de las deudas. Si tenés infracciones pendientes, es vital saber que la ley establece límites temporales claros: conocerlos puede evitarte desembolsos de dinero innecesarios sobre multas que ya no son exigibles.

Plazos de prescripción: ¿2 o 5 años?

Para entender cuándo caduca una deuda, primero hay que diferenciar el tipo de falta. En la Provincia de Buenos Aires, la Ley Provincial 13.927 se alinea con la Ley Nacional, estableciendo dos categorías principales que determinan la “vida útil” de la multa:

Faltas Leves (Prescriben a los 2 años): Incluye infracciones menores, como estacionamiento indebido (dependiendo la jurisdicción y gravedad) o circular sin documentación no esencial.

Faltas Graves (Prescriben a los 5 años): Son las más frecuentes y costosas. Abarca exceso de velocidad, cruzar semáforos en rojo, alcoholemia positiva, circular en contramano o sin la VTV al día.

El dato crucial: El plazo comienza a correr a partir de la fecha de la infracción. Si pasaron esos años y no hubo interrupciones legales, la multa pierde su validez exigible.

La “letra chica”: ¿Qué interrumpe la prescripción?

Muchos usuarios cometen el error de creer que el borrado es automático. No obstante, el contador de tiempo vuelve a cero (se reinicia) si ocurre alguno de estos eventos antes de que se cumpla el plazo:

Comisión de una nueva falta grave: Si tenés una multa antigua pendiente y cometés una nueva infracción catalogada como grave, el plazo de la vieja se interrumpe.

Secuela de juicio: Cualquier notificación fehaciente, citación a juzgado o sentencia firme sobre la causa interrumpe la prescripción. Si el Estado "movió" el expediente y te notificó legalmente, el reloj empieza de nuevo.

Paso a paso: Cómo solicitar la baja de multas vencidas

Si verificaste que tu multa superó los 2 o 5 años y no recibiste notificaciones, no la pagues sin antes gestionar su baja. El sistema no lo hace solo; debés solicitarlo:

Ingresá a la web oficial infraccionesba.gba.gob.ar y consultá por dominio o DNI. Identificá la fecha de la infracción. Si está prescripta, deberás dirigirte al Juzgado de Faltas correspondiente (o hacerlo vía web si el sistema lo habilita en la opción “Descargos”) y presentar un escrito solicitando la prescripción de la acción por el paso del tiempo. Una vez dictada la resolución favorable, la deuda desaparece del sistema y ya no impide trámites como la renovación de la licencia.

Alerta conductores: Aumentos y trámites urgentes para 2026

Es fundamental resolver la situación administrativa antes del cambio de año por dos factores económicos:

Actualización de la Unidad Fija (UF): El valor de las multas se ajusta periódicamente según el precio de la nafta de mayor octanaje del ACA de La Plata. Con la inflación y los ajustes de combustibles de finales de 2025, las multas impagas (que no tengan sentencia firme congelada) aumentarán su valor nominal en enero.

Renovación de Licencia: Si tu registro vence en el verano de 2026, necesitás el "libre deuda". Gestionar las prescripciones toma tiempo; si dejás todo para último momento, podrías verte forzado a pagar una multa vieja e injusta solo por la urgencia de obtener el carnet.

Importante: La información provista corresponde a la normativa vigente en la Provincia de Buenos Aires a diciembre de 2025. Para multas radicadas en CABA u otras provincias, los plazos y procedimientos pueden variar. Ante dudas sobre expedientes complejos, se sugiere consultar a un gestor o abogado especializado.