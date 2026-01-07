Paritarias Estatales Nacionales 2026: Tensión por la “oferta insuficiente” y el contraste con los sueldos jerárquicos

El año arranca caliente para los trabajadores del Estado Nacional. Mientras los gremios exigen una recomposición urgente ante la inflación acumulada, se confirma la brecha con los aumentos otorgados a los altos funcionarios.

El 2026 comenzó con un clima de alta conflictividad en el sector público. Hoy, 7 de enero, la discusión salarial está lejos de cerrarse y la tensión entre los gremios y el Gobierno Nacional marca la agenda. Si sos empleado estatal, esto es lo que necesitás saber sobre tu sueldo, los bonos y las próximas negociaciones.

¿Qué pasó con la última oferta?

La situación es compleja porque hubo un cierre parcial que dividió las aguas entre los dos sindicatos mayoritarios. El Gobierno dio por cerrada la paritaria de fin de 2025 con una propuesta que UPCN aceptó, pero que ATE rechazó de plano por considerarla insuficiente.

En concreto, esto fue lo que se liquidó:

Aumento del 2% correspondiente a los haberes de diciembre 2025.

correspondiente a los haberes de diciembre 2025. Bono extraordinario: Se otorgó una suma fija (de $50.000 a $70.000 según el sector y categoría) para intentar paliar la pérdida de poder adquisitivo de las fiestas, aunque no se integró al básico.

Sin embargo, para enero 2026, el panorama es de incertidumbre. Mientras algunos sectores esperan una actualización automática, la realidad es que el bolsillo de los trabajadores estatales viene corriendo muy por detrás de la inflación.

El reclamo de ATE: “Sueldo mínimo de 2 millones”

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), liderada por Rodolfo Aguiar, mantiene un plan de lucha activo. Desde el sindicato denuncian que la pérdida del poder de compra supera el 40% desde el inicio de la gestión actual.

¿Qué están exigiendo ahora?

Salario Mínimo: Piden un piso de $2.000.000 para cubrir la canasta básica real.

Piden un piso de para cubrir la canasta básica real. Suma Fija: Reclaman un refuerzo de $400.000 para todos los trabajadores.

Reclaman un refuerzo de para todos los trabajadores. Reincorporaciones: Continúa la exigencia por la renovación de los contratos que no fueron extendidos a fin de año.

“No podemos aceptar migajas cuando la inflación sigue golpeando. El 1% o 2% que ofrecen es una burla frente a los tarifazos de enero”, señalaron fuentes gremiales en las últimas asambleas.

La polémica: Aumentos para funcionarios vs. Trabajadores

Uno de los puntos que más indignación generó en las bases esta primera semana de enero es la confirmación de los nuevos esquemas salariales para la planta política.

A través de decretos recientes, se habilitaron actualizaciones para Ministros, Secretarios y Subsecretarios que, en algunos casos, representan incrementos cercanos al 90% o 100% acumulado (descongelando paritarias atrasadas para esos cargos), excluyendo —por ahora— al Presidente y la Vicepresidenta.

Esta disparidad es el motor de las nuevas protestas: mientras al trabajador de base se le ofrece una pauta que apenas roza el dígito mensual, los cargos jerárquicos recuperan terreno rápidamente.

¿Cuándo es la próxima reunión?

Si bien se esperaba retomar el diálogo formal en estos días, aún no hay una fecha confirmada y oficializada para la mesa de negociación de enero 2026.

ATE ya realizó protestas ayer, 6 de enero, y promete intensificar las medidas si no hay convocatoria urgente.

ya realizó protestas ayer, 6 de enero, y promete intensificar las medidas si no hay convocatoria urgente. UPCN mantiene el canal de diálogo abierto, a la espera de ejecutar la cláusula de revisión prometida para este mes.

Resumen: ¿Cómo queda mi bolsillo en Enero?

Si sos estatal nacional, este mes vas a notar:

El impacto del 2% de aumento (sobre el básico de noviembre/diciembre). El cobro del bono si correspondía a tu categoría (chequeá tu recibo, ya que muchos se pagaron en los últimos días de diciembre o primeros de enero). Sin aumento fuerte a la vista: Por ahora, no hay un nuevo porcentaje acordado para cobrar con el sueldo de enero (a cobrar en febrero), salvo que se cierre una nueva paritaria en las próximas semanas.

Mantenete atento: La situación es dinámica y podría haber anuncios de paro o nuevas ofertas del Gobierno antes de la quincena.