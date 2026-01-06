Paritarias en Provincia de Buenos Aires: arranca una semana clave para definir el aumento a estatales y docentes

La tensión salarial en la Provincia de Buenos Aires llega a su punto máximo esta semana. Tras un cierre de 2025 complejo, marcado por la falta de un bono de fin de año y la postergación de las negociaciones, el gobierno de Axel Kicillof y los gremios estatales retoman el diálogo. Si sos empleado público, docente, médico o judicial bonaerense, esto es lo que tenés que saber sobre la reapertura de paritarias que se define en estos días.

La estrategia de “patear a enero”

El malestar en las bases sindicales es palpable. En diciembre, la Provincia confirmó que no estaba en condiciones de otorgar un aumento salarial para cerrar el año ni de pagar un bono extraordinario, garantizando únicamente el pago del aguinaldo en tiempo y forma.

La decisión del Ejecutivo fue mantener la paritaria 2025 “abierta” pero posponer la discusión de números concretos hasta este mes de enero de 2026. Según fuentes de la Gobernación Bonaerense, la demora responde a la incertidumbre sobre los recursos coparticipables y el “recorte de transferencias no automáticas” por parte de Nación.

Qué piden los gremios: la batalla por el retroactivo

Los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), junto a los estatales de ATE y UPCN, y los médicos de CICOP, llegan a la mesa de negociación con una postura unificada: la recuperación del poder adquisitivo no puede esperar a febrero.

Los puntos centrales del reclamo para esta semana son:

Aumento retroactivo: Que el incremento impacte sobre los salarios de diciembre o se genere un mecanismo de compensación por la inflación del último bimestre de 2025.

Que el incremento impacte sobre los salarios de diciembre o se genere un mecanismo de compensación por la inflación del último bimestre de 2025. Cierre 2025 vs. Apertura 2026: Los gremios exigen primero cerrar la pérdida del año pasado antes de discutir la pauta anual de 2026.

Los gremios exigen primero cerrar la pérdida del año pasado antes de discutir la pauta anual de 2026. Cláusula gatillo: Se vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de una actualización automática mensual si la inflación se dispara nuevamente.

Los números sobre la mesa

Para entender el reclamo, hay que mirar los bolsillos. Los sueldos quedaron congelados en los valores de octubre/noviembre en muchos casos, mientras la canasta básica siguió subiendo.

A modo de referencia, estos fueron los pisos salariales aproximados con los que se cerró el último tramo de negociación en octubre 2025 (varían según antigüedad y bonificaciones):

Cargo de Referencia Salario Neto Aprox. (Oct 2025) Maestro de Grado (Jornada Simple) $900.000 – $920.000 Preceptor $700.000 – $720.000 Administrativo (Categoría ingresante) $560.000 – $580.000 Profesional de Salud (Ingresante) $840.000 – $860.000

Nota: Los valores son estimativos y dependen de las cargas horarias y descuentos de cada recibo.

¿Cuándo cobrás el aumento?

Esta es la pregunta que todos se hacen. Si las negociaciones llegan a buen puerto esta semana o la próxima, el objetivo de la Provincia de Buenos Aires es cargar el aumento para que se perciba con los haberes de enero, que se cobran los primeros días de febrero de 2026.

Sin embargo, si la discusión se dilata o hay rechazo de las bases (lo que podría derivar en medidas de fuerza), el incremento podría pasar a liquidarse por planilla complementaria, algo que los gremios buscan evitar para no perder liquidez en un mes vacacional.

Alerta por posibles medidas de fuerza

Si bien la voluntad de diálogo está, la paciencia es corta. Desde los sectores más combativos de la administración pública y la educación ya advierten que, si la oferta del Ministerio de Trabajo no supera el índice de inflación acumulado o si se vuelven a ofrecer sumas no remunerativas que achatan la pirámide salarial, el inicio del ciclo lectivo 2026 y la atención normal en dependencias públicas podrían verse afectados.

Lo que viene: Se espera que entre hoy y el miércoles haya una convocatoria formal con fecha y hora para la reunión paritaria general y las mesas técnicas sectoriales.