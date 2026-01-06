Paritaria Docentes Bonaerenses 2026: Cómo queda la escala salarial y qué aumentos se esperan para empezar el año

Mientras los docentes bonaerenses y de todo el país disfrutan del receso de verano, la tensión por los salarios no se toma vacaciones. Hoy, 6 de enero de 2026, el panorama salarial para los maestros se encuentra en un punto decisivo. Con una inflación que no da tregua, los gremios docentes y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires se preparan para una negociación paritaria clave que definirá el poder adquisitivo del sector para el arranque del ciclo lectivo.

Si sos docente o tenés familiares en el sistema educativo, acá te contamos en detalle cómo está la grilla salarial hoy, qué reclaman los sindicatos y cómo impacta el escalafón en tu bolsillo este 2026.

🔴 Paritarias 2026: La negociación que se viene

El inicio de 2026 llega con un escenario complejo. El gobernador Axel Kicillof y los representantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) —que integra a SUTEBA, FEB, UDOCBA, entre otros— tienen agendadas reuniones críticas para este mes.

La novedad principal es que, tras el cierre de 2025, el gobierno provincial postergó la discusión fuerte para enero. Esto significa que el aumento que se negocie ahora se cobrará recién con los haberes de febrero o marzo.

El reclamo gremial: Los sindicatos exigen una recomposición que supere los índices de inflación proyectados para el primer trimestre de 2026.

Los sindicatos exigen una recomposición que supere los índices de inflación proyectados para el primer trimestre de 2026. La postura oficial: La Provincia advierte sobre los recortes de fondos coparticipables desde Nación, lo que complica la “billetera” bonaerense para otorgar sumas porcentuales altas.

Ver también: Paritarias en Provincia de Buenos Aires: arranca una semana clave para definir el aumento a estatales y docentes

💰 Así quedó la Escala Salarial Docente (Base para 2026)

Hasta que se cierre el nuevo acuerdo de 2026, los sueldos se rigen por la última actualización de finales de 2025. Es fundamental entender estos montos porque sobre esta base se aplicarán los próximos aumentos porcentuales.

A continuación, te mostramos los valores de referencia (de bolsillo aproximados) con los que arranca el año un docente en la Provincia de Buenos Aires, antes de los nuevos aumentos:

Cargo / Situación de Revista Jornada Simple (4 hs) Jornada Completa Maestro de Grado (Sin antigüedad) $713.200* $ 1.426.400* Maestro de Grado (10 años ant.) $796.500 $ 1.590.000 Maestro de Grado (24 años ant.) $1.050.000 aprox. $ 2.100.000 aprox. Preceptor (Sin antigüedad) $ 614.700 –

(Montos estimados netos basados en el cierre paritario de fines de 2025. Pueden variar según descuentos de IOMA, IPS y distritos).

Ver también: Salarios Docentes: se activa la negociación clave de enero y Kicillof define el primer aumento del 2026

Dato clave: Aquellos docentes que tienen la “quinta hora” o jornada extendida, perciben un adicional que lleva el salario inicial de bolsillo a rondar los $900.000 para el cargo testigo sin antigüedad.

El impacto del Escalafón y la Antigüedad

En 2026, más que nunca, la antigüedad es el factor que hace la diferencia en el recibo de sueldo. El sistema escalafonario argentino premia la trayectoria, y la brecha entre un docente que recién se inicia y uno con máxima antigüedad (24 años o más) puede representar hasta un 60% o 70% de diferencia en el básico.

Si estás revisando tu hoja de ruta o couli, tené en cuenta estos ítems que suman al básico:

Bonificación por Antigüedad: Aumenta progresivamente. El salto a los 10, 15 y 20 años de carrera es significativo.

Aumenta progresivamente. El salto a los 10, 15 y 20 años de carrera es significativo. Desfavorabilidad: Si trabajás en escuelas rurales o de islas, este porcentaje se calcula sobre el básico y puede engrosar mucho el número final.

Si trabajás en escuelas rurales o de islas, este porcentaje se calcula sobre el básico y puede engrosar mucho el número final. Cargos Jerárquicos: Directores y Secretarios tienen una escala diferenciada que también espera actualización urgente en la mesa de enero.

¿Qué pasa con el Incentivo Docente (FONID)?

Uno de los puntos más calientes para este 2026 sigue siendo el ítem nacional. Tras la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) por parte del gobierno nacional en años anteriores, la Provincia de Buenos Aires ha tenido que absorber parte de ese vacío con fondos propios, pero el reclamo por su restitución sigue vigente en la agenda de CTERA.

Para tener en cuenta en tu próximo cobro:

Revisá si cobrás el “Conectividad” o ítems similares provinciales que reemplazaron parcialmente al incentivo. Chequeá los descuentos de IOMA, que suelen actualizarse junto con el básico.

Expectativas para Febrero

Si bien hoy 6 de enero la incertidumbre es alta, la expectativa es que antes del inicio de clases (previsto para el 1 de marzo) se cierre un porcentaje de aumento que impacte en el básico. Los analistas estiman que la discusión girará en torno a una actualización mensual o bimestral atada a la inflación (cláusula gatillo), para evitar la pérdida de poder adquisitivo que se sufrió en 2024 y 2025.

¿Querés saber más? Mantenete atento a los comunicados oficiales de SUTEBA y la FEB, ya que las próximas semanas serán definitorias.

Disclaimer: Los montos expresados en este artículo son estimaciones basadas en las últimas grillas salariales oficiales disponibles a fines de 2025 y pueden sufrir modificaciones tras las nuevas actas paritarias de enero 2026.