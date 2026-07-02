¿te toca cobrar más? Los gremios clave que cierran nuevas subas de sueldo para julio

El escenario de las paritarias 2026 consolidó un cambio rotundo: se terminaron los acuerdos anuales y ahora mandan los ajustes mensuales, los bonos extraordinarios y las revisiones permanentes para no quedar atrás.

A continuación, los detalles definitivos de las negociaciones que impactan de lleno en los bolsillos durante julio de 2026.

Sanidad: subas escalonadas y dos bonos extra

El sindicato conducido por la FATSA activará una mejora acumulada del 7,3% entre junio y agosto, la cual se divide en tres tramos específicos.

Para el mes de julio, el incremento directo en las escalas será del 2%, complementando el 3,7% de junio y el 1,6% que llegará en agosto.

La clave del acuerdo radica en los refuerzos económicos: los trabajadores percibirán un pago extraordinario no remunerativo de $90.000 en julio, idéntico al de junio, antes de pasar a un último bono de $80.000 en agosto.

Alimentación: suba del 9% y reordenamiento interno

La FTIA selló un esquema de recomposición que establece un incremento del 9% para el período mayo-agosto de este año.

El entendimiento sumará a los ingresos una suma fija no remunerativa de $120.000, la cual se liquidará de forma financiada en cuotas consecutivas.

Las empresas del sector aplicarán una actualización completa de las escalas salariales desde agosto, momento en que también se renovará el convenio colectivo por doce meses.

Camioneros: tensión por la cláusula de revisión

El sindicato se encuentra en una etapa decisiva tras analizar una propuesta de actualización por un monto estimado de $27.258.

Esta cifra surge directamente del mecanismo de ajuste acordado en marzo, diseñado para corregir el desfasaje con la inflación, calculado en un 2,68% para el período.

La conducción gremial todavía mantiene en evaluación si aceptará esta oferta oficial, lo que define el rumbo del sector para la segunda mitad del año.

Los gremios que lideran el podio del salario real

Varios sectores lograron cerrar el primer tramo del semestre con actualizaciones constantes que les permitieron ganarle terreno a la inflación.