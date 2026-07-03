Paritaria docente bonaerense en julio 2026: la provincia hizo una nueva oferta y hay expectativa por los salarios

La paritaria docentes bonaerenses julio 2026 volvió a quedar en el centro de la agenda provincial: el Gobierno de Axel Kicillof presentó una oferta salarial, pero los gremios la rechazaron por considerarla insuficiente y la negociación pasó a cuarto intermedio.

El encuentro de este viernes 3 de julio marcó un nuevo capítulo de tensión después del paro docente del martes 30 de junio, una medida que expuso el malestar de las bases por la pérdida de poder adquisitivo, los reclamos laborales y la falta de una actualización salarial para junio.

Paritaria docentes bonaerenses julio 2026: qué ofreció la Provincia

Según trascendió de la reunión, la propuesta del Ejecutivo bonaerense consistió en un aumento del 2,5% para los haberes de julio, que se cobraría con los salarios de agosto. Los sindicatos docentes rechazaron el ofrecimiento y resolvieron no ponerlo a consideración de los afiliados.

El argumento gremial fue directo: el porcentaje no alcanza para recomponer el salario frente a la inflación acumulada y llega después de un mes, junio, en el que no hubo una mejora salarial aplicada sobre los haberes.

La negociación no quedó cerrada. Las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio, aunque al cierre de la jornada no había una nueva fecha oficial publicada por la Provincia para continuar la discusión.

Por qué los gremios docentes rechazaron la oferta

El punto central del reclamo es la diferencia entre los aumentos otorgados en 2026 y la evolución de los precios. El acuerdo anterior contempló incrementos sobre la base de enero: 1,5% en febrero, 5% en marzo y 2,5% en abril, además de una compensación no remunerativa vinculada al recorte del Fondo Nacional de Incentivo Docente y conectividad.

Ese esquema había sido informado por el Gobierno bonaerense y por los gremios docentes tras las reuniones de marzo. La Provincia también había incluido una cláusula de monitoreo y la reapertura de la negociación en junio, tal como consta en la comunicación oficial del Ministerio de Economía bonaerense y en los comunicados del Frente de Unidad Docente Bonaerense publicados por SUTEBA.

El problema es que, según el último informe del INDEC sobre el Índice de Precios al Consumidor, la inflación acumulada hasta mayo llegó al 14,7%. Para los sindicatos, esa brecha explica por qué la oferta del 2,5% no fue considerada una recomposición real.

Cómo quedó el escenario salarial docente en la Provincia

Hasta ahora, la discusión salarial docente bonaerense tiene tres datos clave: el último aumento efectivamente acordado llega hasta abril, junio quedó sin incremento aplicado y julio aparece como el mes en el que la Provincia intenta ordenar una nueva propuesta.

Mes o instancia Dato clave Febrero 2026 Consolidación de un aumento del 1,5% Marzo 2026 Suba adicional del 5% sobre base enero Abril 2026 Aumento del 2,5% y compensación FONID/Conectividad Junio 2026 Reapertura reclamada, pero sin aumento salarial cerrado Julio 2026 Oferta del 2,5% rechazada por los gremios

En la escala informada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense tras el acuerdo anterior, un maestro de grado sin antigüedad quedó en abril en $850.053, mientras que un maestro de grado con jornada completa llegó a $1.700.106 y un profesor con 20 módulos a $1.113.838.

Esos valores corresponden al impacto del acuerdo vigente hasta abril, no a una nueva escala de julio. La nueva grilla salarial todavía depende de que la paritaria se destrabe y de que la Provincia formalice una propuesta aceptada por los sindicatos.

Qué dicen los gremios y qué sostiene el Gobierno bonaerense

Del lado sindical, el Frente de Unidad Docente Bonaerense viene reclamando una recomposición que recupere poder adquisitivo y que tenga impacto concreto en el salario de bolsillo. El paro del 30 de junio fue convocado por gremios como SUTEBA, FEB, AMET y UDOCBA, con eje en el reclamo salarial, pero también con planteos vinculados a condiciones de trabajo, IOMA, IPS y situaciones de violencia en las escuelas.

Del lado del Gobierno bonaerense, la explicación vuelve a pasar por las restricciones financieras. En las reuniones paritarias, la Provincia planteó el impacto de la caída de la recaudación y de los fondos que reclama a Nación. Ese argumento ya había sido utilizado en marzo, cuando el Ministerio de Economía bonaerense habló de un contexto de asfixia financiera al comunicar el acuerdo salarial anterior.

Además, en junio la Dirección General de Cultura y Educación informó una medida complementaria: un esquema de refinanciación de deudas para trabajadores de la educación y estatales a través del Banco Provincia, con plazos de hasta 72 meses y tasas diferenciales. Esa herramienta, publicada en el portal oficial ABC, fue presentada en el marco de las paritarias, aunque no reemplaza la discusión salarial.

Qué puede pasar con la paritaria docente bonaerense en los próximos días

La negociación sigue abierta y el punto sensible será si la Provincia mejora la oferta inicial. Para que haya acuerdo, los gremios esperan un porcentaje mayor, una definición sobre el tramo de julio y alguna respuesta sobre la pérdida acumulada por la falta de aumento en junio.

También habrá atención sobre el calendario escolar. En la Provincia de Buenos Aires, el receso de invierno está previsto para la segunda mitad de julio, por lo que cualquier medida de fuerza previa o posterior puede impactar en el cierre del primer tramo del ciclo lectivo y en el regreso a clases.

Por ahora, el dato central es que no hay acuerdo salarial docente cerrado en julio. La oferta del 2,5% quedó rechazada, la paritaria pasó a cuarto intermedio y la expectativa está puesta en una nueva convocatoria que permita saber si el Gobierno bonaerense mejora la propuesta o si el conflicto vuelve a escalar en las escuelas.