Paritaria provincia de buenos aires: la reunión clave de julio que puede destrabar el aumento

La paritaria Provincia de Buenos Aires vuelve a quedar en el centro de la agenda de julio 2026: el Gobierno bonaerense convocó a docentes y estatales a nuevas reuniones virtuales este viernes 3 de julio, en medio del reclamo por una recomposición salarial y después de varias semanas sin una oferta concreta.

La expectativa sindical está puesta en si la administración de Axel Kicillof llevará finalmente una propuesta formal para el segundo semestre. Hasta ahora, la discusión llegó a julio con un punto sensible: los gremios piden que la mejora no deje afuera a junio, mientras que en la Provincia buscan ordenar una pauta que pueda pagarse con los haberes de agosto.

Paritaria provincia de Buenos Aires en julio: qué se negocia ahora

Según la convocatoria informada por las organizaciones sindicales, la reunión con los gremios docentes fue pautada para las 14.30, mientras que el encuentro con los estatales de la Ley 10.430 quedó previsto para las 15.30. En ambos casos, el formato será virtual.

El dato político es que la convocatoria llega tras un escenario de tensión creciente. En la reunión de junio, el Ejecutivo bonaerense no presentó una propuesta salarial y los sindicatos reclamaron una mejora urgente. El Frente de Unidad Docente Bonaerense, integrado por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA, había planteado que hacía falta una recomposición antes del cierre de liquidación, según informó SUTEBA en su comunicado paritario.

En paralelo, ATE provincia de Buenos Aires pidió que el aumento rija desde junio y que quede por encima de la inflación. También incorporó reclamos de pase a planta permanente, convenio colectivo, mesas técnicas pendientes y mejoras en condiciones laborales, de acuerdo con el planteo publicado por ATE bonaerense.

Qué sectores están alcanzados por la negociación

La discusión de julio impacta principalmente en dos grandes mesas: la docente y la estatal. No es lo mismo que la paritaria nacional ni que una negociación de CABA. En este caso, se trata de trabajadores dependientes del Estado de la Provincia de Buenos Aires.

Sector Reunión prevista Principal reclamo Estado de la negociación Docentes bonaerenses Viernes 3 de julio, 14.30 Recomposición salarial y mejora real de ingresos Convocados a reunión virtual Estatales Ley 10.430 Viernes 3 de julio, 15.30 Aumento desde junio y recuperación frente a inflación Convocados a reunión virtual Jubilados provinciales Depende del acuerdo sectorial Que la suba alcance a beneficiarios del IPS Punto reclamado por gremios Judiciales y salud Sin definición pública en esta instancia Reapertura y actualización salarial A la espera de convocatoria específica

Cuál fue el último aumento en la Provincia de Buenos Aires

El último acuerdo informado por el Gobierno bonaerense para estatales de la Ley 10.430 contempló la consolidación del 1,5% otorgado en febrero, más un 5% en marzo y un 2,5% en abril, sobre la base de enero. Además, la Provincia había previsto una mesa de monitoreo en mayo y la reapertura de la negociación en junio, según detalló el Ministerio de Economía bonaerense.

Ese punto es clave para entender el malestar actual. Mientras el acuerdo tenía una instancia de revisión, el salario quedó bajo presión por la inflación acumulada. El último informe del INDEC marcó que el IPC acumuló 14,7% entre enero y mayo de 2026, con una suba mensual de 2,1% en mayo.

Por eso, los gremios sostienen que el aumento acumulado quedó por debajo de la evolución de los precios. En ese contexto, la discusión de julio no se limita al porcentaje: también pesa desde cuándo regirá la suba, si habrá retroactividad, cómo impactará en jubilados y qué pasará con las sumas fijas o no remunerativas.

Por qué junio quedó como el mes más discutido

Uno de los nudos de la paritaria es si la mejora debe computarse desde junio o recién desde julio. Para los sindicatos, junio no puede quedar sin actualización porque ya estaba prevista la reapertura de la negociación. Para la Provincia, en cambio, el margen fiscal aparece condicionado por el pago del aguinaldo, la caída de recursos y la disputa con Nación por fondos recortados.

El Gobierno bonaerense viene señalando que las cuentas provinciales están afectadas por la baja de transferencias nacionales y por la merma de la recaudación. Ese argumento ya fue utilizado en la comunicación oficial del acuerdo anterior, cuando el Ministerio de Economía provincial sostuvo que el contexto financiero era adverso.

Del lado sindical, la respuesta es que la situación fiscal no puede trasladarse al salario. La presión se intensificó con medidas de fuerza docentes y con notas formales de reapertura. La pregunta que queda abierta es si la oferta de julio logrará recomponer parte de lo perdido o si volverá a abrir otro cuarto intermedio.

Qué puede pasar con los sueldos de agosto

Si el Gobierno presenta una propuesta y los gremios la ponen a consideración de sus bases durante los próximos días, el objetivo administrativo será llegar a tiempo para liquidar el aumento con los sueldos que se cobran en agosto. Ese calendario explica por qué la reunión de este viernes es seguida de cerca por docentes, auxiliares, administrativos y trabajadores de distintos organismos provinciales.

En términos prácticos, los puntos que habrá que mirar son cuatro: el porcentaje total, la cantidad de tramos, la base de cálculo y si se reconoce o no algún tramo retroactivo a junio. También será importante saber si el acuerdo alcanza a jubilados del IPS y si incluye cláusula de monitoreo para evitar que la pauta quede vieja antes de fin de año.

Por ahora, no hay un porcentaje oficial confirmado para julio. La novedad concreta es la reactivación de la mesa paritaria, con una convocatoria que llega después de semanas de demora y con los gremios decididos a exigir una propuesta que mejore los ingresos frente a la inflación.

La negociación de la Provincia de Buenos Aires también se diferencia del acuerdo nacional de estatales, que fue homologado por el Decreto 552/2026 y fijó subas para junio, julio y agosto más una suma fija. Ese esquema corresponde a la Administración Pública Nacional y no reemplaza la negociación bonaerense, que mantiene su propio recorrido y su propio conflicto salarial.