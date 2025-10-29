PAMI permite cambiar de médico de cabecera de forma online o presencial: ¿Cómo hacerlo paso a paso?

Denisse Helman
PAMI

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), más conocido como PAMI, ofrece a sus afiliados una amplia red de atención médica en todo el país. Dentro de esta cobertura, el médico de cabecera cumple un rol esencial en el seguimiento y cuidado de la salud de cada persona afiliada. Sin embargo, si en algún momento querés modificar el profesional asignado, existe la posibilidad de hacerlo fácilmente a través de los canales habilitados por la obra social.

Cómo cambiar el médico de cabecera en PAMI

Los afiliados pueden realizar el cambio de médico de cabecera por dos vías:

  • En línea, ingresando a la página oficial www.pami.org.ar/tramite/cambio-medico y completando los pasos indicados.
  • De manera presencial, acercándose a la agencia PAMI correspondiente a su domicilio. Para una atención más rápida, se recomienda sacar turno online previamente.

El trámite puede hacerlo la persona afiliada, su apoderado/a o un familiar autorizado.

Cuándo impacta el cambio del médico de cabecera

El momento en que se vea reflejado el cambio depende de la fecha en que se inicie el trámite:

  • Si se realiza entre el 1 y el 20 del mes, el cambio entrará en vigencia a partir del primer día del mes siguiente.
  • Si se hace entre el 21 y el 30, el nuevo médico se asignará en el mes subsiguiente.

Esto significa que, dependiendo del momento en que se efectúe la solicitud, el nuevo profesional aparecerá disponible en el sistema entre 30 y 60 días después aproximadamente.

Qué documentación se necesita para realizar el trámite

Para llevar a cabo el cambio de médico de cabecera, será necesario presentar la siguiente documentación:

  • Documento Nacional de Identidad (DNI) con domicilio actualizado.
  • Si el trámite lo hace un apoderado, deberá presentar además su propio DNI y el recibo de cobro de la persona afiliada.
  • Si lo gestiona otra persona en nombre del afiliado, deberá adjuntar su DNI y una nota de autorización firmada, especificando el cambio solicitado.

Qué funciones cumple el médico de cabecera de PAMI

El médico de cabecera es el primer contacto de los afiliados con el sistema de salud de PAMI. Entre sus principales funciones se encuentran:

  • Brindar atención ambulatoria y seguimiento general.
  • Prevenir y tratar enfermedades mediante controles periódicos.
  • Prescribir medicamentos y estudios diagnósticos.
  • Realizar derivaciones a especialistas cuando sea necesario.
  • Asesorar sobre hábitos saludables y cuidado personal.

Servicios disponibles en la aplicación y portal Mi PAMI

A través del portal y la aplicación Mi PAMI, los afiliados pueden acceder de forma rápida y gratuita a varios servicios digitales, entre ellos:

  • Credencial PAMI digital, válida para todas las gestiones.
  • Recetas y órdenes médicas electrónicas, con acceso a las vigentes.
  • Cartilla médica, que permite buscar prestadores, especialistas, centros de salud y farmacias.
  • Turnos online para atención en agencias.
  • Trámites web, incluyendo asignación o cambio de médico/a de cabecera.
  • Actualización de datos personales y verificación de información de contacto.
  • Emergencias, con acceso a los números de contacto más importantes.

El cambio de médico de cabecera en PAMI es un trámite sencillo que se adapta a las necesidades de cada afiliado, ofreciendo opciones tanto digitales como presenciales para garantizar una atención personalizada y accesible en todo momento.

