Pami: el dato que necesitás saber si querés cambiar de médico este mes

El trámite para modificar el médico de cabecera es completamente libre, gratuito y 100% digital, diseñado para que lo resuelvas en apenas cinco minutos sin moverte de tu casa.

A continuación, te detallamos toda la información certera, los plazos vigentes del calendario y los requisitos para que asegures tu continuidad médica sin demoras en la atención.

Quiénes pueden gestionar el cambio de profesional

La solicitud para elegir una nueva referencia en salud puede ser iniciada de forma directa por la persona afiliada.

En caso de que el titular no pueda realizarlo, el sistema habilita a que lo haga su apoderado/a o un familiar.

Si la gestión queda en manos de un tercero designado, deberá presentar una nota de autorización firmada detallando el cambio, acompañada por su propio DNI.

Qué documentación necesitás cargar en el sistema

Para completar el proceso de manera exitosa en la plataforma, vas a necesitar tener a mano tu Documento Nacional de Identidad (DNI).

También te van a solicitar la credencial de afiliación completa de la obra social.

El sistema te pedirá adjuntar imágenes de frente y dorso del DNI, además de los datos que validan tu identidad en la base de datos.

Las fechas límite para que el trámite tenga efecto inmediato

Tené muy en cuenta el calendario interno de la obra social, ya que el mes en que impacta el cambio depende del día en que envíes la solicitud.

Si completás el trámite virtual entre los días 1 y 20 del mes, la modificación se verá reflejada a partir del primer día del mes siguiente.

Si realizás la gestión entre los días 21 y 30, vas a tener que esperar un poco más, ya que impactará en el mes subsiguiente.

Límites de vigencia y los motivos válidos de la solicitud

La primera elección al afiliarte se realiza una sola vez, pero si no estás conforme, podés solicitar el primer cambio a los seis meses.

Pasado ese período inicial, el sistema administrativo permite realizar una nueva modificación solo una vez por año.

Los motivos válidos que contempla la plataforma incluyen la disconformidad con el prestador, razones personales, mudanzas o que el profesional ya no atienda por la obra social.