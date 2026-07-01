Garrafa social: confirmaron un cambio drástico en el plazo para anotarse al nuevo plan hogar

¿Tenés miedo de haber perdido la oportunidad de recibir la ayuda para la garrafa porque se te pasó la fecha límite? Es una preocupación totalmente válida y que afectaba a miles de familias.

Afortunadamente, las autoridades tomaron nota de esta situación y confirmaron una modificación clave en el sistema para que nadie se quede sin el beneficio por cuestiones de calendario.

La eliminación del plazo límite para registrarse

La Secretaría de Energía de la Nación informó de manera oficial que ya no existe una fecha límite para inscribirse al nuevo sistema de asistencia.

De esta forma, el Gobierno dejó sin efecto el plazo original de seis meses que se había establecido al implementar el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

Cualquier familia que no cuente con conexión a la red de gas natural y que todavía no haya realizado el trámite, podrá hacerlo en cualquier momento y sin inconvenientes.

Cómo funciona el nuevo reintegro y los montos vigentes

Es fundamental recordar que el alta en este subsidio no es automática, por lo que los ex beneficiarios del Plan Hogar deben completar sí o sí el registro. El trámite se realiza a través del portal oficial de subsidios o mediante la aplicación Mi Argentina.

El nuevo esquema ya no otorga un pago directo a través de Anses, sino que funciona mediante un reintegro de $9.593 por cada garrafa de 10 kilos.

Para que el beneficio impacte de manera correcta, la compra debe hacerse en comercios adheridos pagando con las billeteras virtuales BNA+ o MODO (con cualquiera de sus bancos asociados).

Cantidad de garrafas y el tope de dinero mensual

El tope de garrafas que subsidia el Estado varía según la época del año para dar mayor cobertura en las temporadas de bajas temperaturas.

Durante los meses que van de abril a septiembre, las familias registradas pueden recibir el subsidio de hasta dos garrafas de 10 kilos por mes. En tanto, de octubre a marzo, el beneficio cubre una garrafa mensual.

Esto significa que, durante todo el período invernal, un hogar puede recibir un reintegro total de hasta $19.186 por mes en sus cuentas digitales.

Cuáles son los requisitos de ingresos para acceder

Para solicitar este subsidio para la compra de garrafas, los interesados deben cumplir con las condiciones socioeconómicas del ReSEF.

El requisito principal establece que los ingresos mensuales de todo el grupo familiar deben ser iguales o inferiores a los $4.303.392, una cifra equivalente a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2.

Se puede superar dicho límite si un integrante posee el Certificado Único de Discapacidad (CUD), si son Veteranos de Guerra de Malvinas o si cuentan con el Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP.