Obras sociales para monotributistas: ¿Qué opciones hay en marzo? El nuevo listado de 41 entidades y cómo afiliarse

Afiliarse a una obra social siendo monotributista en Argentina ha dejado de ser un proceso automático para convertirse en una decisión estratégica. A partir de marzo de 2026, el sistema se rige bajo un esquema de desregulación consolidado que obliga a las entidades a inscribirse en un registro específico para poder recibir a pequeños contribuyentes.

Según los datos actualizados de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) y la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud), este mes se mantienen 41 obras sociales habilitadas para aceptar nuevas afiliaciones. Es fundamental que los contribuyentes verifiquen este listado, ya que las entidades que no figuran en el padrón oficial tienen el derecho legal de rechazar el alta.

El nuevo listado: ¿Qué obras sociales aceptan monotributistas en marzo?

La nómina actual incluye una mezcla de obras sociales gremiales, de dirección y mutuales que han adecuado sus planes para ofrecer el Programa Médico Obligatorio (PMO). Entre las opciones más destacadas y consultadas para este mes se encuentran:

Especializadas y de Dirección: OSDEPYM (Empresarios y Profesionales), OSIM (Personal de Dirección Metalúrgica), OSDO (Obra Social de Dirección) y ASSPE (Comercio y Servicios).

OSDEPYM (Empresarios y Profesionales), OSIM (Personal de Dirección Metalúrgica), OSDO (Obra Social de Dirección) y ASSPE (Comercio y Servicios). Gremiales con alcance nacional: OSSACRA (Amas de Casa), OSTCARA (Trabajadores de la Carne), OSAMOC (Obreros Católicos) y OSPM (Programas Médicos).

OSSACRA (Amas de Casa), OSTCARA (Trabajadores de la Carne), OSAMOC (Obreros Católicos) y OSPM (Programas Médicos). Transporte y Servicios: OSTAXBA (Taxistas de CABA), OSPETAX (Peones de Taxi), OSCRAIA (Remises) y OSVARA (Vendedores Ambulantes).

OSTAXBA (Taxistas de CABA), OSPETAX (Peones de Taxi), OSCRAIA (Remises) y OSVARA (Vendedores Ambulantes). Nuevas incorporaciones: Recientemente se sumó Amsterdam Salud S.A., ampliando la oferta de prestadores privados que aceptan los aportes directos del régimen simplificado.

Reglas de oro para el cambio y la permanencia

Con la reglamentación vigente en 2026, las condiciones para moverse entre prestadores son estrictas para garantizar la sostenibilidad del sistema:

Un cambio por año: Los monotributistas pueden ejercer su derecho a la libre opción solo una vez cada año calendario (de enero a diciembre).

Los monotributistas pueden ejercer su derecho a la libre opción solo una vez cada año calendario (de enero a diciembre). Permanencia mínima: Una vez elegida la nueva obra social, el contribuyente debe permanecer afiliado por un período mínimo de 12 meses antes de solicitar un nuevo traspaso.

Una vez elegida la nueva obra social, el contribuyente debe permanecer afiliado por un período mínimo de antes de solicitar un nuevo traspaso. Aporte directo: El componente de salud que pagás en tu cuota mensual va directo a la caja de la entidad elegida. No existen más los “puentes” de afiliación que se utilizaban anteriormente.

Paso a paso: Cómo concretar la afiliación este mes

Elegir la obra social en el portal de ARCA es solo el primer paso “administrativo”. Para que la cobertura médica sea efectiva, el trámite debe finalizarse de forma presencial o digital ante la entidad prestadora.

Documentación necesaria:

DNI original y fotocopia.

Formulario 184/F (obtenido desde la web de ARCA).

Credencial de pago (Formulario 152).

Últimos tres comprobantes de pago del Monotributo.

Declaración Jurada de Salud (Formulario 300/97) que se presenta ante ANSES o la misma obra social.

Consideraciones antes de elegir: El plan “superador”

Es importante que los monotributistas entiendan que el aporte obligatorio del régimen cubre únicamente el Plan Médico Obligatorio (PMO), que incluye prestaciones básicas, emergencias, consultas y descuentos en medicamentos.

Si buscás una cartilla más amplia o acceso a clínicas de mayor complejidad, la mayoría de las entidades (como OSDEPYM u OSIM) ofrecen “planes superadores”. En este caso, el aporte del monotributo se toma como un pago a cuenta y el afiliado debe abonar una diferencia mensual (coseguro) de su bolsillo.

Unificación de aportes: Un beneficio para parejas

Si ambos cónyuges son monotributistas, existe la posibilidad de unificar aportes. Al elegir la misma obra social, los dos montos destinados a salud se suman para financiar una única cobertura familiar, lo que suele facilitar el acceso a planes de mejor categoría sin tener que pagar tanto excedente por fuera.

Antes de dar el alta definitiva este marzo, se recomienda consultar la cartilla de prestadores en tu zona de residencia, ya que una obra social puede estar habilitada a nivel nacional pero no contar con consultorios o farmacias adheridas en tu localidad específica.