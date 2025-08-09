Obras en el Tren Roca: Viajes a La Plata suspendidos todo agosto por renovación de vías

Durante el mes de agosto, el Tren Roca no llegará a la estación de La Plata debido a obras significativas que están en curso. Las intervenciones, que incluyen la renovación de vías, buscan mejorar la seguridad y la velocidad del servicio ferroviario en la zona.

¿Cuáles son los objetivos de la renovación de vías?

Las obras, iniciadas el 4 de agosto de 2025, tienen como meta la renovación de 2060 metros de vía, junto a la modernización de cuatro pasos peatonales y dos pasos vehiculares. Según el informe de Trenes Argentinos, estas intervenciones son parte de una Emergencia Ferroviaria que busca dotar al servicio de una mejor infraestructura.

El cambio de durmientes de madera por otros de hormigón es parte fundamental del plan. Este sector no había tenido una renovación integral en 55 años, durante los cuales solo se llevaron a cabo “mejoramientos livianos” que provocaron la utilización de rieles de diferentes tipos.

¿Qué implicaciones tienen las obras para los usuarios?

Con el inicio de las obras, los trenes actualmente finalizan su recorrido en Tolosa y las alternativas para llegar a La Plata están disponibles en un enlace oficial. Las intervenciones están programadas para extenderse hasta fines de agosto, lo que tendrá un impacto directo en los horarios y rutas de los pasajeros.

Además, la empresa ferroviaria destaca que estas mejoras no solo incrementarán la seguridad en la circulación de los trenes, sino que también permitirán una mayor velocidad operativa, mejorando así la experiencia del usuario.

¿Qué otras obras están en curso?

El plan abarca la intervención de siete pasos a nivel, el reacondicionamiento de alcantarillas y el mejoramiento de dos puentes, además de la renovación del viaducto Ringuelet. Las obras en los pasos a nivel de avenida 38 y 38 bis incluirán su cierre programado durante el mes de agosto para facilitar las tareas.

Según se menciona, la infraestructura ferroviaria está en un proceso crítico de modernización que esperamos beneficie a miles de usuarios en el futuro cercano.