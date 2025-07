“Nunca la conoció, pero decía que la extrañaba”: La inexplicable conexión entre Mila y su tía Romina Yan

Hace un tiempo, Tomás Yankelevich compartió una historia conmovedora que dejó sin palabras a muchos. En una entrevista reciente, el productor reveló la profunda e inexplicable conexión que su hija Mila tenía con su hermana fallecida, la querida actriz Romina Yan.

Según relató, Mila tenía apenas seis años cuando comenzó a manifestar un sentimiento muy particular hacia su tía, a quien nunca conoció. “Mi hija no vio Chiquititas, no sabe nada del mundo de la televisión. Creció en Estados Unidos, no tuvo contacto con eso. Y sin embargo, un día me dijo: ‘La extraño, la tía Ro’. Fue muy fuerte”, contó Yankelevich conmovido.

Aunque en su casa siempre hablaron de Romina, Tomás aclaró que no había mostrado demasiados videos ni generado un vínculo intencional entre su hija y la memoria de su hermana. Sin embargo, la pequeña repetía con frecuencia que la extrañaba, como si hubiese existido una conexión invisible entre ambas.

“Siempre siento a mi hermana conmigo, en todo momento. Tengo una foto nuestra al lado de mi cama y todos los días le hablo”, agregó Yankelevich, y expresó que, lejos de enfocarse en la ausencia, prefiere conservar la alegría y el orgullo de haber compartido la vida con ella.

El testimonio cobró una dimensión aún más emotiva tras el reciente fallecimiento de Mila, ocurrido en Miami durante un accidente náutico. La niña, de siete años, viajaba en un velero que fue embestido por una barcaza. El trágico hecho dejó como saldo dos personas fallecidas y otras menores gravemente heridas.

La historia de Mila y su inexplicable vínculo con Romina Yan conmovió profundamente a las miles de personas que acompañan con afecto a la familia. Un lazo espiritual que parece desafiar el tiempo y la lógica, y que hoy adquiere un sentido aún más profundo en medio del dolor.