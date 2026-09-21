Aunque se festeja hoy, la primavera 2026 todavía no empezó: la hora exacta del cambio de estación

Este lunes 21 de septiembre se celebra en Argentina el Día de la Primavera y el Día del Estudiante, con parques, plazas y encuentros que tradicionalmente marcan el cambio de estación. Sin embargo, desde el punto de vista astronómico, este año todavía habrá que esperar.

La primavera 2026 comenzará oficialmente el martes 22 de septiembre a las 21:05, hora argentina. El dato surge del calendario de equinoccios y solsticios del Instituto de Astrofísica de La Plata.

Eso significa que durante todo este lunes, pese a los festejos, astronómicamente seguirá siendo invierno.

Por qué la primavera no empieza siempre el 21

El comienzo de las estaciones no depende de una fecha fija del calendario, sino de la posición de la Tierra respecto del Sol. En septiembre, el cambio se produce con el equinoccio, cuando el Sol cruza el ecuador celeste.

Ese momento cambia ligeramente de un año a otro porque el tiempo que tarda la Tierra en completar su recorrido alrededor del Sol no coincide de manera exacta con los 365 días del calendario.

La fecha y hora exactas en Argentina

Para 2026, el calendario del Instituto de Astrofísica de La Plata establece el equinoccio del hemisferio sur para el 22 de septiembre a las 21:05, tomando la Hora Oficial Argentina, UTC-3.

A partir de ese instante comenzará la primavera astronómica y, en términos generales, los días seguirán ganando horas de luz hasta el solsticio de verano de diciembre.

Entonces, ¿qué se festeja este 21 de septiembre?

La celebración del 21 permanece como una tradición social y cultural argentina, asociada al Día del Estudiante y a la llegada simbólica de la primavera. No es necesario que coincida exactamente con el equinoccio astronómico.

El calendario completo de equinoccios y solsticios puede consultarse en el Instituto de Astrofísica de La Plata.

Este año, entonces, la postal será curiosa: el gran festejo llega el lunes, pero la estación comenzará oficialmente recién el martes por la noche.