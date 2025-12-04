Nuevo aumento para empleadas domésticas en diciembre: ¿Cómo quedan los salarios, el bono y el aguinaldo 2025?

A medida que avanza el cierre del año, los cambios salariales para el personal de casas particulares vuelven a estar en el centro de la atención. Las decisiones tomadas por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) impactan directamente en más de un millón de trabajadoras en todo el país, y marcan nuevas pautas de actualización tras varios meses sin incrementos.

Cómo se aplicará el aumento del 2,7% anunciado por la CNTCP

A principios de noviembre, la CNTCP confirmó un ajuste del 2,7%, dividido en dos tramos:

1,4% aplicado en noviembre

1,3% que se suma en diciembre

Además del incremento escalonado, se dispuso el pago de un bono no remunerativo de $14.000 mensuales, que se abona durante noviembre, diciembre y enero para quienes trabajen más de 16 horas semanales.

Este esquema llega luego de un período sin actualizaciones desde septiembre, cuando se había cerrado la última paritaria con un aumento total de 6,5% distribuido en julio, agosto y septiembre. En la práctica, muchos salarios del sector ya se encuentran por encima de los valores oficiales y alcanzan entre $6.000 y $8.000 por hora, dependiendo de la zona.

Cómo quedan los salarios de las tareas generales en diciembre

El personal de tareas generales, que representa la mayor parte de las contrataciones del sector, tiene dos valores según la modalidad:

Con retiro: $3.135,96 por hora

$3.135,96 por hora Sin retiro: $3.383,53 por hora

Estas tarifas aplican a quienes trabajan hasta 24 horas semanales para un mismo empleador. Si bien sirven como referencia, los valores abonados en el mercado suelen ser más altos.

Adicionales por antigüedad, zona desfavorable y funciones

El salario del personal doméstico puede verse modificado por diversos complementos establecidos por normativa vigente:

Antigüedad: corresponde un 1% del salario mensual por cada año trabajado. Este adicional se paga todos los meses desde septiembre de 2021 y se calcula a partir del 1 de septiembre de 2020.

corresponde un 1% del salario mensual por cada año trabajado. Este adicional se paga todos los meses desde septiembre de 2021 y se calcula a partir del 1 de septiembre de 2020. Zona desfavorable: implica un 30% extra sobre los salarios mínimos. Abarca a quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur , y en el Partido de Patagones (Buenos Aires) .

implica un 30% extra sobre los salarios mínimos. Abarca a quienes trabajan en , y en el . Cuando una trabajadora realiza tareas de distintas categorías, corresponde liquidar la función mejor remunerada.

Cómo se calcula el aguinaldo para el personal doméstico

El Sueldo Anual Complementario (SAC) también debe abonarse al personal de casas particulares. El monto se determina como el 50% del mejor salario del semestre.

Si la trabajadora no completó los seis meses, el aguinaldo se paga proporcional al tiempo trabajado.

Ejemplo: si trabajó 4 meses, le corresponde el 66,67% del medio sueldo más alto del período.

Escalas salariales para diciembre 2025

A continuación, se detallan las remuneraciones actualizadas para cada categoría, según las escalas vigentes:

Supervisores

Con retiro: $3.783,32 por hora / $471.961,06 por mes

$3.783,32 por hora / $471.961,06 por mes Sin retiro: $4.143,71 por hora / $525.691,97 por mes

Personal para tareas específicas

Con retiro: $3.582,80 por hora / $438.483,53 por mes

$3.582,80 por hora / $438.483,53 por mes Sin retiro: $3.926,79 por hora / $487.121,05 por mes

Caseros

$3.383,53 por hora / $427.807,54 por mes

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.383,53 por hora / $427.807,54 por mes

$3.383,53 por hora / $427.807,54 por mes Sin retiro: $3.783,32 por hora / $476.759,57 por mes

Personal para tareas generales