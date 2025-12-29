Nuevas tasas de Plazo fijo: ¿Cuánto paga cada banco al cierre de 2025?

En el cierre de 2025, las tasas de los plazos fijos en pesos vuelven a estar en el centro de la escena para quienes buscan proteger sus ahorros. Tras los últimos movimientos del sistema financiero y los cambios impulsados por el Banco Central, los rendimientos de esta herramienta clásica muestran diferencias importantes entre bancos y generan nuevas dudas entre los ahorristas.

Qué está pasando con las tasas de los plazos fijos

Uno de los puntos clave del escenario actual es que ya no existe una tasa mínima obligatoria para los plazos fijos tradicionales, por lo que cada banco define libremente qué rendimiento ofrecer. Esto provocó una fuerte dispersión de tasas y obligó a los usuarios a comparar antes de invertir.

Al 29 de diciembre de 2025, las tasas nominales anuales (TNA) para plazos fijos a 30 días se mueven, en promedio, dentro de este rango:

📊 Tasas de plazos fijos a 30 días (TNA aproximada)

Bancos públicos y grandes privados: 20% a 24%

Bancos medianos y cooperativos: 23% a 26%

Entidades digitales o financieras más chicas: hasta 27% o 28%

Estas diferencias hacen que el rendimiento final varíe de manera significativa según la entidad elegida.

Cuánto rinde un plazo fijo hoy

Para tener una referencia concreta, invertir $1.000.000 a 30 días arroja resultados muy distintos según la tasa:

Con una TNA del 25% , el interés mensual ronda entre $20.000 y $23.000

, el interés mensual ronda entre Con una TNA del 22% , el rendimiento baja a unos $18.000

, el rendimiento baja a unos Con tasas cercanas al 20%, la ganancia mensual queda todavía más ajustada

Por eso, comparar bancos puede significar varios miles de pesos de diferencia en solo un mes.

Conceptos clave que tenés que mirar antes de invertir

TNA (Tasa Nominal Anual): indica el rendimiento anual teórico.

indica el rendimiento anual teórico. TEM (Tasa Efectiva Mensual): es lo que realmente ganás en 30 días.

es lo que realmente ganás en 30 días. Plazo mínimo: sigue siendo de 30 días para el plazo fijo tradicional.

sigue siendo de para el plazo fijo tradicional. Renovación: podés optar por renovación automática o retirar el dinero al vencimiento.

Por qué cambian las tasas de los plazos fijos

Las tasas actuales responden a varios factores que se combinan:

Decisiones del Banco Central , que ajusta la política monetaria y la liquidez del sistema.

, que ajusta la política monetaria y la liquidez del sistema. Evolución de la inflación , que condiciona cuánto margen tienen los bancos para ofrecer rendimientos reales positivos.

, que condiciona cuánto margen tienen los bancos para ofrecer rendimientos reales positivos. Competencia entre bancos, especialmente tras la eliminación de la tasa mínima, que llevó a algunas entidades a mejorar ofertas para captar depósitos.

En este contexto, el plazo fijo dejó de ser un producto uniforme y pasó a depender mucho más de la estrategia comercial de cada banco.

Plazo fijo en 2025: lo que tenés que tener en cuenta

Es una alternativa conservadora , pensada para quien prioriza previsibilidad.

, pensada para quien prioriza previsibilidad. Las tasas actuales no siempre le ganan a la inflación , por lo que conviene analizar el momento.

, por lo que conviene analizar el momento. Elegir bien la entidad puede marcar una diferencia clave en el rendimiento final.

Las tasas pueden cambiar con frecuencia, incluso de una semana a otra.

Mientras el escenario económico sigue ajustándose, las nuevas tasas de plazo fijo obligan a mirar los números con lupa y a no dar por sentado que todos los bancos ofrecen lo mismo. Comparar y calcular antes de invertir sigue siendo la mejor estrategia para cuidar los pesos.