¡Verano 2026 en Cuotas! Cómo Acceder al Préstamo “Acá” del Banco Provincia para Financiar tus Vacaciones

Ignacio Hernández
Banco Provincia credito verano 2026

Si todavía estás planificando tu escapada para este enero o febrero de 2026, el Banco Provincia (BAPRO) lanzó una herramienta clave para cuidar tu bolsillo. Se trata de una línea de financiamiento específica diseñada para cubrir gastos turísticos y recreativos con una gran ventaja: se gestiona 100% desde el celular y el dinero se acredita al momento.

Olvidate de postergar el descanso por falta de efectivo. Ya sea para pagar el hotel, el balneario o excursiones, esta opción te permite “patear” los gastos y congelar el precio de tus vacaciones en pesos.

“Préstamo Acá”: La Estrella del Verano

Banco Provincia Verano 2026

Esta línea exclusiva para la temporada estival está pensada para la inmediatez. No necesitás ir a una sucursal; lo resolvés parado frente al mostrador del hotel o la agencia de viajes.

  • Monto Máximo: Podés solicitar hasta $2.000.000 (dos millones de pesos).
  • Plazos Flexibles: Elegís devolverlo en 3, 6, 9 o 12 meses.
  • Tasa de Interés (TNA):
    • 56% fija anual si cobrás tu sueldo en el banco.
    • 65% fija anual para el resto de los clientes con calificación vigente.
  • Destino: Exclusivo para compra de bienes y servicios en comercios adheridos del rubro turismo y recreación.

¿Cómo Funciona? El Paso a Paso

La mecánica es diferente a un préstamo tradicional porque el dinero no va a tu cuenta, sino que paga directamente tu consumo, funcionando como una “billetera virtual” de crédito instantáneo.

  1. Elegí el Servicio: Vas al comercio adherido (hoteles, balnearios, agencias, etc.).
  2. Solicitá el Préstamo: El comerciante ingresa la operación.
  3. Confirmá en tu Celular: Recibís una notificación en Cuenta DNI o Home Banking BIP. Aceptás los términos y listo.
  4. Acreditación Inmediata: El comercio recibe el pago y vos te llevás el servicio financiado.

¿Necesitás Más Efectivo? Préstamos Personales de hasta $50 Millones

Si tu idea no es pagar un servicio específico sino tener libre disponibilidad de dinero (para arreglar el auto antes de salir, renovar la casa o gastos varios), el Banco Provincia mantiene vigentes sus líneas de préstamos personales tradicionales:

  • Monto: Hasta $50.000.000.
  • Plazo: Hasta 48 meses (4 años).
  • Tasas: Disponibles en modalidad UVA (Tasa desde 22% + inflación) o a Tasa Fija (consultar vigencia según perfil crediticio).
  • Canal: 100% online por Home Banking o App BIP Móvil. Se acredita en 24 horas.

Extra: Cuotas Sin Interés con Tarjetas

Además de los préstamos, no te olvides de las promociones bancarias vigentes para este Verano 2026 si tenés tarjetas de crédito Visa o MasterCard del Provincia:

  • 6 Cuotas Sin Interés: En hoteles, balnearios y transporte de larga distancia adheridos.
  • 4 Cuotas Sin Interés: En espectáculos, teatros, cines y parques temáticos.

Recomendación final: Antes de salir a la ruta, ingresá a la app Cuenta DNI y revisá tu calificación crediticia (“semáforo”) para saber de antemano cuánto podés financiar y salir de vacaciones con la tranquilidad de tener todo resuelto.

