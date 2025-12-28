¡Verano 2026 en Cuotas! Cómo Acceder al Préstamo “Acá” del Banco Provincia para Financiar tus Vacaciones

Si todavía estás planificando tu escapada para este enero o febrero de 2026, el Banco Provincia (BAPRO) lanzó una herramienta clave para cuidar tu bolsillo. Se trata de una línea de financiamiento específica diseñada para cubrir gastos turísticos y recreativos con una gran ventaja: se gestiona 100% desde el celular y el dinero se acredita al momento.
Olvidate de postergar el descanso por falta de efectivo. Ya sea para pagar el hotel, el balneario o excursiones, esta opción te permite “patear” los gastos y congelar el precio de tus vacaciones en pesos.
Pagó $3 millones por una carpa en Mar del Plata y le cobran $50.000 extra por día por usar la sombrilla
“Préstamo Acá”: La Estrella del Verano
Esta línea exclusiva para la temporada estival está pensada para la inmediatez. No necesitás ir a una sucursal; lo resolvés parado frente al mostrador del hotel o la agencia de viajes.
- Monto Máximo: Podés solicitar hasta $2.000.000 (dos millones de pesos).
- Plazos Flexibles: Elegís devolverlo en 3, 6, 9 o 12 meses.
- Tasa de Interés (TNA):
- 56% fija anual si cobrás tu sueldo en el banco.
- 65% fija anual para el resto de los clientes con calificación vigente.
- Destino: Exclusivo para compra de bienes y servicios en comercios adheridos del rubro turismo y recreación.
¿Cómo Funciona? El Paso a Paso
La mecánica es diferente a un préstamo tradicional porque el dinero no va a tu cuenta, sino que paga directamente tu consumo, funcionando como una “billetera virtual” de crédito instantáneo.
- Elegí el Servicio: Vas al comercio adherido (hoteles, balnearios, agencias, etc.).
- Solicitá el Préstamo: El comerciante ingresa la operación.
- Confirmá en tu Celular: Recibís una notificación en Cuenta DNI o Home Banking BIP. Aceptás los términos y listo.
- Acreditación Inmediata: El comercio recibe el pago y vos te llevás el servicio financiado.
¿Necesitás Más Efectivo? Préstamos Personales de hasta $50 Millones
Si tu idea no es pagar un servicio específico sino tener libre disponibilidad de dinero (para arreglar el auto antes de salir, renovar la casa o gastos varios), el Banco Provincia mantiene vigentes sus líneas de préstamos personales tradicionales:
- Monto: Hasta $50.000.000.
- Plazo: Hasta 48 meses (4 años).
- Tasas: Disponibles en modalidad UVA (Tasa desde 22% + inflación) o a Tasa Fija (consultar vigencia según perfil crediticio).
- Canal: 100% online por Home Banking o App BIP Móvil. Se acredita en 24 horas.
Extra: Cuotas Sin Interés con Tarjetas
Además de los préstamos, no te olvides de las promociones bancarias vigentes para este Verano 2026 si tenés tarjetas de crédito Visa o MasterCard del Provincia:
- 6 Cuotas Sin Interés: En hoteles, balnearios y transporte de larga distancia adheridos.
- 4 Cuotas Sin Interés: En espectáculos, teatros, cines y parques temáticos.
Recomendación final: Antes de salir a la ruta, ingresá a la app Cuenta DNI y revisá tu calificación crediticia (“semáforo”) para saber de antemano cuánto podés financiar y salir de vacaciones con la tranquilidad de tener todo resuelto.