¡Atención Motociclistas! Nuevo Préstamo 100% Digital de Banco Provincia para Motos

Si estabas pensando en arrancar el 2026 sobre dos ruedas, esta es la noticia que estabas esperando. Banco Provincia acaba de sacudir el mercado con el lanzamiento de una nueva línea de financiamiento diseñada exclusivamente para la compra de motos. Olvidate de los papeles infinitos y las esperas en sucursales: ahora podés subirte a tu 0km gestionando todo desde el celular y directamente en la concesionaria.

En un contexto donde la movilidad propia se vuelve esencial y los precios de los vehículos suben, el Bapro pisa fuerte con opciones que van desde créditos express de 10 millones de pesos hasta financiaciones más robustas para modelos de alta gama. A continuación, te contamos todos los detalles, tasas y requisitos para que no te pierdas esta oportunidad.

La Estrella del Verano: Nuevo Préstamo “Acá” para Motos

Lanzado oficialmente en la última semana de diciembre de 2025, esta es la opción más ágil del mercado actual. Su gran ventaja es la inmediatez: vas a la concesionaria, elegís la moto y te llevás el crédito aprobado en el momento.

Monto máximo: Hasta $10.000.000 (diez millones de pesos).

Hasta (diez millones de pesos). Plazos de pago: Podés elegir financiarla en 12, 24 o hasta 36 meses .

Podés elegir financiarla en . Tasa de interés (TNA): Una de las más competitivas hoy. Arranca en 55% fija anual para quienes cobran su sueldo en el banco, y 57% para el resto de los clientes.

Una de las más competitivas hoy. Arranca en para quienes cobran su sueldo en el banco, y 57% para el resto de los clientes. Modalidad: 100% digital. La gestión se confirma a través de la aplicación Cuenta DNI o el Home Banking BIP.

¿Cómo funciona? Es simple. Te acercás a una de las concesionarias adheridas (ya hay más de 15 cadenas importantes en Provincia y CABA), el vendedor te hace la oferta de financiación en su sistema y a vos te llega una notificación al celular. Aceptás desde la app y listo: el dinero se acredita al comercio y vos te llevás la moto.

Para los Exigentes: Línea “Tu Moto” (Hasta $50 Millones)

Si tu sueño es una moto de mayor cilindrada o una marca premium que supera los 10 millones, Banco Provincia mantiene vigente y actualizada su línea tradicional “Tu Moto” bajo la modalidad de Adjudicación Anticipada.

Poder de compra: Financia hasta $50.000.000 .

Financia hasta . Cobertura total: Este préstamo cubre el 100% del valor de la factura proforma (incluyendo IVA y gastos de acarreo).

Este préstamo cubre el (incluyendo IVA y gastos de acarreo). Tasa: Tasa fija del 81% TNA.

Tasa fija del 81% TNA. Requisito clave: A diferencia del anterior, para este debés pedir una factura proforma en la concesionaria y acercarte a tu sucursal del Banco Provincia para finalizar el trámite.

¿Qué Motos Puedo Comprar?

El abanico es enorme. Las alianzas del banco incluyen concesionarias oficiales que venden marcas líderes como Honda, Yamaha, Motomel, Zanella, Corven y Bajaj. Ya sea que busques una 110cc ágil para el trabajo diario y ahorrar en transporte, o una moto de ruta para tus vacaciones 2026, ambas líneas de crédito cubren el espectro completo del mercado nacional.

Paso a Paso: Cómo Acceder Hoy Mismo

Para no perder tiempo, seguí esta guía rápida:

Verificá tu “Semáforo”: Entrá a tu Home Banking o Cuenta DNI y asegurate de tener una calificación crediticia vigente (es decir, que el banco te tenga pre-aprobado para tomar deuda). Elegí tu modelo: Visitá una concesionaria adherida. Podés consultar el listado actualizado en la web oficial del banco, sección “Préstamo Acá”. Solicitá la financiación: Si la moto vale menos de $10 millones, pedile al vendedor que cargue la solicitud por la línea digital “Acá”. Confirmás en tu celular y cerrás el trato.

Si la moto vale más, pedí la “Factura Proforma” y sacá turno en tu sucursal para la línea “Tu Moto”.

¿Conviene hacerlo ahora?

Definitivamente. Las tasas fijas en pesos por debajo de la inflación proyectada a 3 años son una herramienta financiera poderosa. Además, con el aumento estacional de precios por el verano y la demanda de movilidad ágil, congelar el precio de la unidad y el valor de la cuota hoy es una decisión inteligente para cuidar tu bolsillo en 2026.

No esperes a que cambien las tasas. Si tenés Cuenta DNI, ya tenés la llave de tu próxima moto en el bolsillo.