Bono de Fin de Año en Provincia de Buenos Aires: ¿Quiénes cobran hasta $300.000?

Se definen los bonos de fin de año y aumentos tras acuerdos paritarios en la Provincia de Buenos Aires. Si sos empleado público bonaerense o municipal, te detallamos a continuación la información confirmada y actualizada al 27 de diciembre para que sepas si vas a cobrar un depósito extra en tu cuenta sueldo.

Municipales: El listado de los que SÍ cobran bono

A pesar de la caída en la coparticipación y la recaudación propia, un grupo de intendentes bonaerenses decidió otorgar bonos para aliviar el bolsillo de sus trabajadores. Los montos varían drásticamente según la caja de cada distrito. Aquí el relevamiento de los municipios de la Provincia de Buenos Aires que confirmaron el pago:

La Matanza: $300.000 (Fernando Espinoza)

$300.000 (Fernando Espinoza) Malvinas Argentinas: $300.000 (Leo Nardini)

$300.000 (Leo Nardini) Olavarría: $300.000 (A pagar en cuotas durante enero, febrero y marzo de 2026)

$300.000 (A pagar en cuotas durante enero, febrero y marzo de 2026) Tandil: $300.000 total (Abonaron $150.000 en noviembre y restan $150.000 en enero)

$300.000 total (Abonaron $150.000 en noviembre y restan $150.000 en enero) Quilmes: $200.000 (Mayra Mendoza)

$200.000 (Mayra Mendoza) Pilar: $200.000 (Federico Achával)

$200.000 (Federico Achával) Lomas de Zamora: $200.000 (Dos cuotas de $100.000 entre diciembre y enero)

$200.000 (Dos cuotas de $100.000 entre diciembre y enero) Florencio Varela: $200.000

$200.000 Lincoln: $200.000

$200.000 San Cayetano: $200.000 (Pagado en diciembre)

$200.000 (Pagado en diciembre) Pehuajó y José C. Paz: $150.000

$150.000 Trenque Lauquen: $140.000 (Se paga a mediados de enero 2026)

$140.000 (Se paga a mediados de enero 2026) Lanús, Roque Pérez, 25 de Mayo y Alberti: $100.000

$100.000 Chacabuco: $100.000 total (Desdoblado en diciembre y febrero)

$100.000 total (Desdoblado en diciembre y febrero) Ayacucho: $40.000

*Otros municipios como Vicente López y General Villegas confirmaron que habrá bono, pero al cierre de esta nota no precisaron el monto final.

Estatales Nacionales: Se confirmó un bono de $50.000

Finalmente, hubo definición para la Administración Pública Nacional. Tras una tensa negociación paritaria de cierre de año, el Gobierno Nacional oficializó un acuerdo con el gremio UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación).

¿Qué se acordó?

Un Bono de Fin de Año de $50.000: Se trata de una suma fija no remunerativa por única vez.

Se trata de una suma fija no remunerativa por única vez. Aumento salarial: Un incremento del 2% para los haberes de diciembre.

El conflicto gremial: El acuerdo fue aceptado por UPCN pero rechazado de plano por ATE (Asociación Trabajadores del Estado), quienes consideraron la oferta insuficiente frente a la inflación acumulada y exigían una suma fija de $400.000. Sin embargo, al haberse firmado la paritaria mayoritaria, el bono y el aumento se liquidarán para todos los trabajadores del sector.

Estatales de la Provincia de Buenos Aires: ¿Hay bono extra?

Para los trabajadores dependientes de la administración pública provincial (docentes, médicos, administrativos, policías), las noticias no son alentadoras en cuanto a un plus navideño.

El gobierno de Axel Kicillof no otorgará un bono de fin de año en este cierre de 2025. La estrategia de la Provincia se centró en la negociación paritaria, cerrando un aumento salarial del 8% bimestral (4% en octubre y 4% en noviembre). Este incremento impactó en el cálculo del medio aguinaldo de diciembre, pero no habrá suma fija extraordinaria adicional por decreto.

Provincias: Quiénes confirmaron bonos

A nivel nacional, el panorama es diferente al de la Provincia de Buenos Aires, algunas provincias han dado la nota con anuncios de bonos millonarios que contrastan con la austeridad bonaerense:

Santiago del Estero: La gran excepción. El gobernador Zamora anunció un bono récord de $1.300.000 a pagarse en cuotas, siendo por lejos el más alto del país.

La gran excepción. El gobernador Zamora anunció un bono récord de $1.300.000 a pagarse en cuotas, siendo por lejos el más alto del país. Corrientes: Confirmó un bono navideño de $500.000 pagadero en tramos.

Confirmó un bono navideño de $500.000 pagadero en tramos. Jujuy y San Juan: Anunciaron extras de entre $120.000 y $200.000 para sus empleados públicos.

Dato extra: Jubilados y Pensionados

Si bien no son trabajadores activos, es clave recordar que ANSES oficializó para diciembre y enero el pago del bono de hasta $70.000 para jubilados que cobren la mínima, buscando que ningún haber quede por debajo del piso establecido. Este monto se mantiene congelado respecto a meses anteriores, perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación acumulada.