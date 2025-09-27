Nueva herramienta online de ARCA para calcular la categoría del Monotributo

El Monotributo es uno de los regímenes más utilizados por trabajadores independientes, pequeños comerciantes y profesionales en Argentina. Conocer la categoría correcta es fundamental para evitar problemas con la AFIP y cumplir con las obligaciones fiscales sin pagar de más. En ese contexto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una innovación pensada para simplificar el proceso.

El simulador de monotributo de ARCA

ARCA lanzó un simulador online gratuito y anónimo que permite a cualquier persona estimar su categoría de Monotributo sin necesidad de ingresar datos personales. La herramienta fue diseñada para ser ágil, intuitiva y accesible, lo que facilita su uso incluso para quienes no tienen experiencia en cuestiones tributarias.

Para utilizarla, solo es necesario ingresar a la página oficial del simulador y completar los campos solicitados.

Cómo funciona la herramienta

El sistema solicita información básica sobre la actividad del contribuyente, con el objetivo de estimar la categoría correspondiente según las escalas vigentes. Entre los datos a completar se encuentran:

Si la persona se dedica a la venta de productos o a la prestación de servicios .

o a la . La superficie del local afectado a la actividad, en caso de tenerlo.

afectado a la actividad, en caso de tenerlo. El consumo anual de energía eléctrica en kilowatts.

en kilowatts. El monto total del alquiler anual si corresponde.

si corresponde. El ingreso bruto anual estimado.

Con estos elementos, el simulador determina en qué categoría se encuadraría el contribuyente y cuál sería el monto de la cuota mensual que debería abonar dentro del Régimen Simplificado.

Actualización semestral de las escalas

Las escalas y cuotas del Monotributo se actualizan en febrero y agosto, siguiendo la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec.

En esas fechas también se habilita la recategorización obligatoria, que evalúa la facturación y condiciones de los últimos 12 meses.

Si el contribuyente supera el tope de su categoría, debe recategorizarse .

. Si los ingresos exceden el límite de la categoría K, se pierde la condición de monotributista y se pasa automáticamente al Régimen General (autónomos), lo que implica una carga fiscal mayor.

Utilidad para los pequeños contribuyentes

El nuevo simulador representa una herramienta clave para quienes están por inscribirse o necesitan verificar su categoría actual. Al ser completamente anónimo y sin necesidad de clave fiscal, permite realizar cálculos rápidos y anticiparse a la recategorización, evitando errores y sanciones futuras.