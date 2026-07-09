Naftas: el proyecto de ley que obliga a las estaciones a avisar los aumentos con 48 horas de anticipación

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires tratará el próximo lunes un proyecto que busca terminar con los aumentos sorpresivos en los combustibles. La normativa ya cuenta con despacho favorable y está lista para ser debatida en el recinto.

El objetivo: transparencia y previsibilidad

La iniciativa, impulsada por la diputada Ayelén Rasquetti (Frente Renovador), apunta a recuperar la transparencia en un mercado donde, tras la quita de regulaciones nacionales, los precios cambiaron sin previo aviso.

Desde el entorno parlamentario aclaran que este proyecto no busca fijar precios ni intervenir el mercado. El foco exclusivo es garantizar que los usuarios cuenten con la información necesaria para tomar decisiones con mayor previsibilidad antes de llegar al surtidor.

Plazos obligatorios para empresas y estaciones

De aprobarse la ley, se establecería un esquema de comunicación obligatorio dividido en dos etapas clave:

Para empresas abastecedoras: Deberán informar cualquier modificación en los precios con 72 horas de anticipación .

Deberán informar cualquier modificación en los precios con . Para estaciones de servicio: Estarán obligadas a exhibir el aviso del aumento al público con al menos 48 horas de antelación, mediante cartelería visible en los puntos de carga.

Un contexto de subas sostenidas

El debate llega en un momento de sensibilidad económica, especialmente tras el impacto del conflicto en Irán. Se estima que, desde el inicio de ese escenario global, la nafta en los surtidores del país registró incrementos en torno al 25%.

Durante ese mismo periodo, las petroleras dejaron de comunicar los ajustes de manera previa, lo que motivó la presentación de este proyecto para proteger el bolsillo del consumidor final.

El camino parlamentario

El proyecto ya superó el filtro de la Comisión de Legislación General. El próximo paso será la sesión del lunes en la Cámara baja bonaerense.

En caso de obtener media sanción en Diputados, el texto pasará al Senado provincial para continuar con su trámite legislativo. Si finalmente se convierte en ley, los usuarios podrán saber cuánto van a pagar por el combustible antes de iniciar su carga.