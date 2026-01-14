Chau descuento TelePASE: el cambio en los peajes de rutas que encarece tu viaje este 2026

Si estabas acostumbrado a pasar por las cabinas de peaje con la tranquilidad de estar pagando menos gracias al TelePASE, preparate: esa ventaja tiene los días contados en la mayoría de las rutas nacionales. En plena temporada de verano 2026, el Gobierno nacional oficializó hoy, miércoles 14 de enero, una medida que impacta de lleno en el presupuesto de tus vacaciones.

A través de la Resolución 42/2026 de Vialidad Nacional, se puso en marcha el proceso para eliminar la tarifa diferencial que beneficiaba a quienes usaban el pago automático. Esto significa que, una vez aprobado el nuevo cuadro tarifario tras la consulta pública, pagar con el dispositivo “tag” costará exactamente lo mismo que detenerse a pagar en efectivo.

¿Cuánto vas a pagar? Los nuevos valores para enero 2026

La medida afecta a los tramos concesionados por la empresa estatal Corredores Viales S.A., que administra las principales arterias que salen de Buenos Aires (Rutas 3, 5, 7, 8, 9, 205, 226, entre otras). La propuesta oficial no solo unifica los precios, sino que impulsa un aumento de hasta el 19%.

Así quedarían los precios para la Categoría 1 (autos) en las estaciones de peaje de rutas nacionales:

Rutas Nacionales (3, 5, 7, 8, 9, 205, 226): Tarifa única de $1.500 (antes, con TelePASE, pagabas menos).

Tarifa única de (antes, con TelePASE, pagabas menos). Autopista Riccheri: $1.300 en hora no pico y $1.500 en hora pico.

El dato clave: Al eliminarse la bonificación, el aumento real que sentirás en el bolsillo si sos usuario de TelePASE será superior al porcentaje anunciado, ya que perdés ese descuento histórico que solía rondar entre el 10% y el 30% según la concesión.

¿Cuándo entran en vigencia los nuevos precios?

La resolución publicada hoy abre un proceso de “Consulta Ciudadana” obligatorio que durará 15 días hábiles. Si bien este paso es administrativo, históricamente los aumentos se aplican inmediatamente después de finalizar este período. Por lo tanto, se espera que los nuevos valores plenos rijan desde principios de febrero, afectando el recambio turístico de la segunda quincena.

La excepción del Litoral: Rutas 12 y 14

Es importante no confundir esta medida con lo que sucede en el “Corredor del Río Uruguay”. En las rutas nacionales 12 y 14, desde el pasado 6 de enero rige un sistema de “peaje sin efectivo”. Allí, el TelePASE no es una opción para ahorrar, sino prácticamente una obligación para circular con fluidez, aunque convive con otros medios de pago electrónicos. En este corredor, las tarifas para autos ya rondan los $1.900.

¿Conviene dar de baja el TelePASE?

Aunque el incentivo económico desaparezca en las rutas nacionales dependientes de Corredores Viales, los expertos en seguridad vial recomiendan mantener el dispositivo por tres razones fundamentales:

Ahorro de tiempo: En temporada alta, las filas para la vía manual (“Pago efectivo”) pueden demorar más de 20 minutos. El paso dinámico sigue siendo la vía más rápida. Otras autopistas: El descuento se mantiene (aunque reducido) en otras jurisdicciones, como las autopistas de CABA (AUSA) y el sistema de AUBASA (Ruta 2 y 11 hacia la Costa Atlántica), donde la diferencia entre manual y automático sigue vigente. Seguridad: Evitás manipular efectivo y detener el auto por completo, reduciendo riesgos de robos o choques por alcance.

Si tenés planeado viajar por la Ruta 3, la 205 o la 5 en las próximas semanas, actualizá tu presupuesto: el viaje será más caro, no solo por la nafta, sino porque la “ventanilla rápida” ya no será sinónimo de peaje barato.