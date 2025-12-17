Multas millonarias a Telecentro y DirecTV: la Provincia de Buenos Aires sancionó a las empresas ¿Por qué?

La Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, formalizó una dura sanción contra las empresas de telecomunicaciones Telecentro y DirecTV. Las multas, que ascienden a 167 millones de pesos para cada operadora, responden a una acumulación de denuncias por parte de usuarios bonaerenses que manifestaron serios inconvenientes en la prestación del servicio y en la atención al cliente.

La medida fue tomada por la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores, tras constatar que ambas compañías infringieron de manera sistemática la Ley 24.240. Según las autoridades, las empresas no garantizaron un servicio eficiente ni brindaron respuestas adecuadas a los reclamos interpuestos por los ciudadanos.

Los motivos detrás de las sanciones a las operadoras

La investigación que derivó en estas multas millonarias se basó en más de 1.200 denuncias procesadas en territorio bonaerense. Los principales ejes de las infracciones detectadas incluyen:

Obstáculos para la baja: Muchos usuarios reportaron maniobras dilatorias por parte de las empresas al intentar rescindir sus contratos, obligándolos a mantener el servicio y pagar facturas adicionales de manera injustificada.

Incumplimiento del servicio técnico: Se registraron demoras excesivas en la reparación de averías y falta de cumplimiento de las visitas técnicas pactadas con los clientes.

Falta de información y trato digno: La Provincia detectó que las prestatarias no brindan información clara sobre los cargos en las facturas y someten a los usuarios a esperas interminables en sus canales de atención.

Cobros indebidos: Aplicación de aumentos o cargos por servicios no solicitados expresamente por el consumidor.

En el caso de Telecentro, el foco estuvo puesto en la inestabilidad de la conexión a internet y las dificultades para comunicarse con un operador humano. Por el lado de DirecTV, las sanciones se vincularon fuertemente con la falta de transparencia en los contratos de adhesión y los problemas para gestionar cancelaciones de planes.

Qué deben saber los usuarios bonaerenses

Esta resolución no solo implica un castigo económico para las empresas, sino que también las obliga a ajustar sus procesos internos para cumplir con la normativa vigente. Los consumidores afectados tienen derechos específicos que deben ser respetados:

El derecho a la baja inmediata: La ley establece que el servicio se debe poder dar de baja por el mismo medio por el que fue contratado (teléfono, web o presencial) sin condicionamientos. Bonificación por falta de servicio: Ante cortes prolongados, la empresa está obligada a descontar de la factura el tiempo proporcional en el que el usuario no pudo utilizar el servicio. Atención personalizada: Las empresas deben garantizar canales de comunicación eficaces y otorgar siempre un número de reclamo para el seguimiento del caso.

Cómo realizar un reclamo ante Defensa del Consumidor

Si sos cliente de alguna de estas empresas y experimentás problemas similares, es fundamental seguir los pasos legales para que tu reclamo tenga validez administrativa:

Primero, debés realizar el reclamo directamente ante la empresa y exigir el número de gestión. Si la respuesta es negativa o el problema persiste tras 10 días hábiles, podés elevar la denuncia a la Provincia a través de la web oficial de Defensa del Consumidor bonaerense o acercarte a la oficina municipal (OMIC) más cercana a tu domicilio.

Estas multas marcan un precedente importante en la fiscalización de los servicios de telecomunicaciones, un sector que encabeza los rankings de quejas en todo el país. El Gobierno provincial confirmó que continuará monitoreando el comportamiento de las prestatarias para asegurar que los aumentos de tarifas se correspondan con una mejora real en la calidad de la prestación.

¿Tuviste problemas recientemente con el servicio de internet o cable? Contanos tu experiencia y compartí esta información para que más usuarios sepan cómo defender sus derechos ante las grandes empresas.