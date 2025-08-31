Motorola lanzó en Argentina su Plan Canje para renovar celulares usados ¿Cómo funciona?

En un mercado donde los smartphones se actualizan constantemente, los usuarios buscan alternativas que les permitan acceder a nuevos modelos sin realizar un gasto excesivo. Bajo esa premisa, Motorola presentó en Argentina su Plan Canje, un programa que combina ahorro, practicidad y sostenibilidad, al tiempo que otorga una nueva vida útil a los dispositivos en desuso.

Cómo funciona el Plan Canje de Motorola

El Plan Canje permite a los usuarios entregar su celular usado y recibir al instante un voucher con el valor del equipo, según su modelo y estado. Ese monto puede aplicarse a la compra de un nuevo dispositivo dentro del portafolio de la marca.

Los interesados deben acercarse a las Motorola Flagship Stores o a los Motorola Stores . Actualmente hay ocho tiendas insignia (seis en Buenos Aires, una en Salta y otra en Córdoba) y 29 locales en shoppings de todo el país.

Se aceptan dispositivos de cualquier marca y se puede elegir entre modelos de todas las gamas: Moto G, Moto Edge o incluso el Motorola Razr .

Condiciones para entregar tu celular

Para participar, el dispositivo debe estar en condiciones de uso, cumpliendo ciertos requisitos básicos:

La pantalla, los botones y la batería deben funcionar correctamente.

El estado estético y técnico influirá en el valor final del voucher.

Antes de entregar el equipo, se recomienda: Hacer una copia de seguridad de la información. Eliminar contraseñas y cuentas vinculadas. Restablecer el dispositivo a valores de fábrica . Retirar la tarjeta SIM y la de memoria.



Un programa con impacto ambiental

Además del beneficio económico, Motorola destaca el impacto positivo en el cuidado del medioambiente. Según la compañía, reacondicionar 1.000 equipos puede evitar aproximadamente 60 toneladas de emisiones de dióxido de carbono, al reducir la necesidad de fabricar nuevos dispositivos desde cero.

Este enfoque busca fomentar un consumo más responsable, donde los celulares usados adquieren un nuevo valor en lugar de convertirse en desecho electrónico.

Ventajas para el consumidor

El Plan Canje ofrece beneficios que van más allá del ahorro: