Monotributo Social: ¿Cómo acceder al beneficio para trabajadores independientes y emprendedores de bajos ingresos?

Cada vez más argentinos buscan alternativas para formalizar su trabajo independiente y acceder a los beneficios de la seguridad social sin que eso implique una carga económica difícil de sostener. En este contexto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) impulsa el Monotributo Social, un régimen pensado para emprendedores y trabajadores de bajos recursos que buscan ingresar al sistema tributario con condiciones accesibles.

Qué es el Monotributo Social

El Monotributo Social está destinado a trabajadores independientes de bajos ingresos, emprendedores de la economía social, beneficiarios de programas sociales y pequeños productores que cumplan con ciertos requisitos establecidos por ARCA.

Su principal ventaja es que el 100% del componente impositivo y previsional está exento de pago, mientras que el aporte a la obra social tiene una bonificación del 50%. De esta forma, se reduce significativamente el costo mensual para quienes se inscriben.

Este régimen también es compatible con otros programas sociales, como:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo

Jubilaciones que no superen el haber mínimo

Planes de inclusión social del Ministerio de Capital Humano

Requisitos para acceder al Monotributo Social

Para poder inscribirse, los interesados deben cumplir con las siguientes condiciones:

Ser mayor de 18 años .

. Desarrollar una única actividad económica .

. Tener ingresos brutos anuales inferiores a $8.992.597,87 .

. Poseer hasta dos inmuebles , con uno vinculado a la actividad económica.

, con uno vinculado a la actividad económica. Contar con hasta tres bienes muebles registrables (por ejemplo, vehículos).

(por ejemplo, vehículos). No ejercer como profesional universitario en actividad .

. No ser empleador ni socio de sociedades comerciales .

ni . Obtener ingresos exclusivamente de la actividad declarada (no se cuentan los beneficios sociales compatibles).

Las cooperativas de trabajo también pueden adherirse, siempre que tengan al menos seis asociados. En este caso, las facturas se emiten a nombre de la cooperativa y no de cada socio individual.

Cómo darme de alta en el Monotributo Social

La inscripción se realiza ante ANSES, de forma gratuita y personal. Existen dos opciones para iniciar el trámite:

A través de la Plataforma Trámites a Distancia (TAD) , disponible en línea.

, disponible en línea. Solicitando turno presencial en una oficina de ANSES.

La plataforma TAD permite realizar altas y modificaciones, aunque las bajas deben gestionarse en persona.

Una vez finalizado el registro, el monotributista debe pagar el monto mensual entre el 1 y el 20 de cada mes. El costo actual es de $6.900, y si se incorporan familiares (cónyuge o hijos), se paga el mismo importe por cada integrante adicional.

El trámite se procesa en 72 horas, luego de lo cual se puede descargar la credencial de pago desde la web de ARCA ingresando el CUIT y el código de seguridad.

Para activar el régimen, es necesario realizar un primer pago con una credencial especial de 7 dígitos, también disponible desde la consulta pública de ARCA. Cumplir con los plazos de pago garantiza el mantenimiento del subsidio del 50% en la obra social.

Medios de pago disponibles

Los pagos del Monotributo Social pueden realizarse de diferentes maneras:

En efectivo en entidades habilitadas.

en entidades habilitadas. Transferencias electrónicas .

. Débito automático con tarjeta de crédito o débito en cuenta bancaria.

con tarjeta de crédito o débito en cuenta bancaria. Cajeros automáticos de las redes Banelco o Link.

Tras efectuar el primer pago, el beneficiario deberá esperar tres meses para comenzar a utilizar los servicios de la obra social elegida.

Cómo facturar con el Monotributo Social

Los monotributistas sociales pueden emitir facturas por un monto anual de hasta $8.992.597,87, igual que en el monotributo general. Es obligatorio emitir al menos 6 facturas por semestre para mantener la actividad activa.

El sistema ofrece un Facturador Digital, que permite generar comprobantes desde un celular, tablet o computadora, en apenas tres pasos, ideal para quienes venden a consumidores finales.

Quienes prefieran el formato físico pueden pedir talonarios en una imprenta habilitada, presentando la constancia de inscripción.

En el caso de las cooperativas de trabajo, las facturas se emiten a nombre de la cooperativa como persona jurídica y pueden ser de tipo:

“A” , “A con leyenda CBU informado” o “M” cuando el destinatario es un Responsable Inscripto en IVA.

, o cuando el destinatario es un Responsable Inscripto en IVA. “B” cuando el destinatario es un monotributista, consumidor final o el Estado.

Los socios no pueden emitir facturas individuales, ya que la facturación corresponde exclusivamente a la cooperativa.