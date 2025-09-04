banner ad

Milei cerró campaña bonaerense de La Libertad Avanza en medio de tensiones y críticas a Kicillof

Andrea Fernández
Crisis en la Casa Rosada: audios de Karina Milei desatan escándalo y desconfianza interna

El presidente Javier Milei cerró su campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) en un acto realizado en el Club Villa Ángela de Villa Trujui, en el partido de Moreno, de cara a las elecciones legislativas programadas para el domingo 7 de septiembre. El evento se desarrolló en un clima tenso, dado que la intendenta peronista Mariel Fernández solicitó a los opositores al gobierno nacional que se mantuvieran alejados.

Críticas y defensa familiar en el discurso de Milei

Durante su intervención, Milei se concentró en tres temas clave: críticas al kirchnerismo, la defensa de su hermana Karina Milei frente a acusaciones de corrupción, y un fervoroso llamado a la participación electoral. El presidente lanzó duros epítetos hacia el gobernador Axel Kicillof, a quien calificó de “inútil esférico” y “soviético”. Según Milei, Kicillof pretende “desmoralizar a los bonaerenses” para evitar que voten.

Jueves helado en la Provincia de Buenos Aires. El sol acompaña, pero el frío no da tregua
Mirá también:

Jueves helado en la Provincia de Buenos Aires. El sol acompaña, pero el frío no da tregua

“Si vos no vas a votar, ellos ganan. Ellos van a ir a votar, si no nos defendemos, se van a llevar puesta la provincia”, advirtió el mandatario, instando a su militancia a fiscalizar el proceso electoral con determinación.

Encuestas y denuncias de prácticas mafiosas

Milei afirmó que las encuestas indican un “empate técnico” en la provincia, resaltando que “cada voto vale muchísimo más que en una elección normal”. A su vez, advirtió que el kirchnerismo está preparado para “redoblar prácticas mafiosas” el día de los comicios.

En cuanto a las acusaciones dirigidas hacia su hermana, el presidente calificó la situación de “opereta desesperada” y sugirió que la intrusión en su familia demuestra el miedo del kirchnerismo frente a los resultados electorales. “Vaya que están asustados”, enfatizó.

Incidentes durante el acto y agresión a un periodista

El evento también se vio marcado por incidentes aislados, donde el periodista Cristian Mercatante fue agredido al recibir un botellazo mientras entrevistaba a un grupo de encapuchados. Mercatante confirmó que está fuera de peligro y recibió la atención médica necesaria.

Comprá en 18 cuotas y disfrutá de descuentos de hasta el 40% en el aniversario del Banco Provincia
Mirá también:

Comprá en 18 cuotas y disfrutá de descuentos de hasta el 40% en el aniversario del Banco Provincia
ETIQUETAS
Compartir este artículo
bono jubilados anses
Bono para jubilados ANSES en Septiembre 2025: Todo lo que necesitás saber
Anses
frio nuvlado
Miércoles fresco y soleado: el frío polar regresa con fuerza
Provincia
Tensión política en Buenos Aires: LLA y kirchnerismo luchan por el relato a días de las elecciones
Encuestas en la provincia de Buenos Aires: duelo voto a voto entre peronismo y Libertad Avanza
Provincia
Kicillof envía proyecto para reactivar obra pública en Buenos Aires tras dos años estancada
Kicillof cuestiona el acto de Milei en Moreno y lo responsabiliza por posibles incidentes
Provincia
cuadro mdq
De Europa a Mar del Plata: recuperan una pintura robada durante el nazismo
Nacionales Provincia
ELECCIONES 2025VA
Elecciones a la vuelta de la esquina y crece la apatía ciudadana: Los partidos políticos en alerta
Provincia
dormir siesta 20 minutos beneficios
Beneficios de una siesta de 20 minutos que transforman tu día
Salud y Belleza Sociedad

Más leídas