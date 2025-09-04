Milei cerró campaña bonaerense de La Libertad Avanza en medio de tensiones y críticas a Kicillof

El presidente Javier Milei cerró su campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) en un acto realizado en el Club Villa Ángela de Villa Trujui, en el partido de Moreno, de cara a las elecciones legislativas programadas para el domingo 7 de septiembre. El evento se desarrolló en un clima tenso, dado que la intendenta peronista Mariel Fernández solicitó a los opositores al gobierno nacional que se mantuvieran alejados.

Críticas y defensa familiar en el discurso de Milei

Durante su intervención, Milei se concentró en tres temas clave: críticas al kirchnerismo, la defensa de su hermana Karina Milei frente a acusaciones de corrupción, y un fervoroso llamado a la participación electoral. El presidente lanzó duros epítetos hacia el gobernador Axel Kicillof, a quien calificó de “inútil esférico” y “soviético”. Según Milei, Kicillof pretende “desmoralizar a los bonaerenses” para evitar que voten.

“Si vos no vas a votar, ellos ganan. Ellos van a ir a votar, si no nos defendemos, se van a llevar puesta la provincia”, advirtió el mandatario, instando a su militancia a fiscalizar el proceso electoral con determinación.

Encuestas y denuncias de prácticas mafiosas

Milei afirmó que las encuestas indican un “empate técnico” en la provincia, resaltando que “cada voto vale muchísimo más que en una elección normal”. A su vez, advirtió que el kirchnerismo está preparado para “redoblar prácticas mafiosas” el día de los comicios.

En cuanto a las acusaciones dirigidas hacia su hermana, el presidente calificó la situación de “opereta desesperada” y sugirió que la intrusión en su familia demuestra el miedo del kirchnerismo frente a los resultados electorales. “Vaya que están asustados”, enfatizó.

Incidentes durante el acto y agresión a un periodista

El evento también se vio marcado por incidentes aislados, donde el periodista Cristian Mercatante fue agredido al recibir un botellazo mientras entrevistaba a un grupo de encapuchados. Mercatante confirmó que está fuera de peligro y recibió la atención médica necesaria.