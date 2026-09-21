¿milagro? La virgen de luján “caminó” en el santuario de san cayetano

La Virgen de Luján sorprendió en Liniers: una ráfaga la hizo “caminar” hacia la calle

Una escena tan curiosa como emotiva sorprendió a los fieles en las últimas horas y rápidamente comenzó a circular por las redes sociales. Una imagen de la Virgen de Luján se desplazó varios metros por el atrio del Santuario de San Cayetano, en Liniers, hasta llegar prácticamente a la puerta que comunica con la calle.

El particular momento quedó registrado por las cámaras de seguridad del templo y ocurrió precisamente cuando faltan pocos días para una nueva edición de la tradicional Peregrinación Juvenil a Pie a Luján, que tiene como punto de partida ese santuario.

En las imágenes puede observarse cómo la figura de la Virgen comienza a avanzar lentamente por la explanada, aparentemente sin que nadie la empuje. El desplazamiento fue provocado por una ráfaga de viento, que logró mover la estructura sobre la que se encontraba la imagen y llevarla en dirección a la salida.

La Virgen recorrió varios metros hasta llegar a la puerta, donde finalmente un hombre apareció y logró detenerla antes de que alcanzara la vereda.

La singular coincidencia no pasó inadvertida para la comunidad de San Cayetano, que decidió compartir el video en sus redes sociales y relacionar la escena, con humor y emoción, con la próxima peregrinación.

“¡Nuestra Madre es peregrina y ya quiere salir caminando!”, expresaron desde el santuario al difundir la grabación.

La escena adquirió todavía mayor significado porque San Cayetano de Liniers constituye tradicionalmente el kilómetro cero de la Peregrinación Juvenil a Luján, una de las manifestaciones religiosas más multitudinarias de la Argentina.

Este año se realizará la 52ª Peregrinación Juvenil a Pie a Luján durante el sábado 3 y domingo 4 de octubre, bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”. La salida oficial de la imagen peregrina está prevista para las 10:00 horas del sábado 3, desde el Santuario de San Cayetano.

Desde allí, miles de personas recorrerán aproximadamente 60 kilómetros hasta la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde el domingo 4, a las 7:00 horas, se celebrará la misa central presidida por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva.

Mientras avanza la cuenta regresiva para esa multitudinaria manifestación de fe, la inesperada “caminata” de la Virgen en Liniers se convirtió en una de las imágenes más llamativas de la previa. Una ráfaga de viento tuvo la explicación física del episodio, pero para muchos fieles la coincidencia de verla avanzar justamente hacia la salida, pocos días antes de la peregrinación, tuvo un significado especial.

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