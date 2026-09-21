Escándalo en mar de ajó: un paciente cayó de la camilla en pleno traslado

Un procedimiento de emergencia realizado en la localidad bonaerense de Mar de Ajó generó fuertes repercusiones luego de que un hombre cayera de una camilla cuando era trasladado desde una vivienda hacia una ambulancia, en una situación que quedó registrada por vecinos y rápidamente comenzó a circular a través de las redes sociales.

El episodio ocurrió durante la tarde del sábado en el barrio Villa Clelia, en inmediaciones de las calles Ascasubi y Azopardo, luego de que residentes de la zona alertaran a los servicios de emergencia debido a que hacía varios días que no veían a un vecino y existía preocupación por su estado. Al lugar acudieron integrantes de los servicios de emergencia y también se registró presencia de Bomberos y Policía.

Durante el procedimiento, el hombre fue retirado de la vivienda en una camilla y trasladado hacia la ambulancia que aguardaba en el exterior. Al momento de realizar la maniobra para acercarlo e ingresarlo al vehículo sanitario, el paciente cayó al pavimento junto a la camilla, según puede observarse en las imágenes tomadas por personas que presenciaban el operativo.

Inmediatamente después de la caída, el hombre fue asistido, colocado nuevamente sobre la camilla y posteriormente ingresado a la ambulancia para continuar con el traslado.

El episodio provocó fuertes cuestionamientos de algunos vecinos, no solamente por la caída sino también por las condiciones en las que, según afirmaron, el paciente habría sido retirado de su domicilio.

Testigos señalaron que parte de su cuerpo habría quedado expuesta ante las personas que se encontraban observando el procedimiento, situación que incrementó el malestar entre quienes presenciaron la escena.

Por el momento no se conocieron detalles oficiales sobre su estado de salud posterior al traslado. El video del episodio se difundió ampliamente y abrió cuestionamientos acerca del procedimiento utilizado durante la asistencia.