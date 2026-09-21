La primavera comienza con viento y frío, pero la semana traerá un fuerte ascenso de temperatura

La primavera comienza este lunes 21 de septiembre con condiciones poco primaverales en buena parte de la provincia de Buenos Aires, luego de un domingo marcado por lluvias y tormentas en diferentes regiones. El ingreso de aire más frío provocó un descenso de las temperaturas y, especialmente, una fuerte intensificación del viento, aunque el panorama cambiará considerablemente con el correr de los días.

De acuerdo con la información meteorológica disponible, este lunes será una jornada fresca, ventosa y con abundante nubosidad, con viento predominante del oeste y sudoeste. Rige una alerta amarilla por vientos fuertes, con velocidades sostenidas que pueden ubicarse entre los 30 y 50 kilómetros por hora y ráfagas capaces de alcanzar los 80 km/h en los sectores alcanzados por la advertencia.

De esta manera, el comienzo de la nueva estación estará lejos de ofrecer inmediatamente las típicas condiciones templadas asociadas con la primavera. El viento incrementará la sensación de fresco durante buena parte de la jornada y se recomienda especialmente asegurar objetos que puedan ser desplazados, evitar permanecer debajo de árboles o estructuras precarias y circular con precaución en las rutas bonaerenses, principalmente durante los períodos de mayor intensidad de las ráfagas.

El martes 22 será uno de los días más fríos de la semana. Tras el ingreso del aire frío, las temperaturas mínimas descenderán considerablemente y en algunos sectores del territorio bonaerense el amanecer volverá a sentirse prácticamente invernal. El cielo permanecerá con nubosidad variable y no se anticipa, en términos generales, una jornada marcada por precipitaciones.

A partir del miércoles 23 comenzará una recuperación progresiva de las temperaturas. Las primeras horas todavía serán frescas, pero durante la tarde el ambiente resultará más agradable y las máximas comenzarán a subir. Será el inicio de una transición que se hará mucho más evidente durante la segunda mitad de la semana.

El cambio más notorio llegará entre jueves 24 y viernes 25, cuando el aire frío irá perdiendo protagonismo y las temperaturas experimentarán un marcado ascenso. Las proyecciones disponibles muestran máximas que en algunas zonas podrían ubicarse por encima de los 20 grados el jueves y acercarse a los 25/27 grados hacia el viernes, configurando jornadas mucho más acordes con la estación que acaba de comenzar.

De mantenerse la tendencia actual, la semana tendrá dos caras bien diferentes en la provincia de Buenos Aires: un comienzo fresco, ventoso y con características todavía invernales, seguido por una recuperación térmica sostenida que permitirá disfrutar de tardes cada vez más templadas.

Así, la primavera 2026 hará su presentación con abrigo y viento, pero rápidamente comenzará a mostrar otra cara. Después del frío de las primeras jornadas, el calorcito primaveral ganará terreno hacia el final de la semana, con temperaturas sensiblemente más elevadas y, por el momento, sin señales de un período prolongado de lluvias.