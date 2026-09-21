Día clave por el triple crimen de chascomús: hoy serán los alegatos y crece la expectativa por la sentencia

El juicio por el estremecedor triple crimen de Chascomús entra este lunes 21 de septiembre en una de sus instancias decisivas. En el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores se desarrollarán los alegatos en el proceso que tiene como único acusado a Francisco Waldemar Reddy.

Reddy está acusado por los homicidios de su padre, Diego Reddy, de María Eugenia Suárez, pareja de éste, y de su hermano Ignacio Reddy, de apenas 12 años.

La audiencia genera enorme expectativa debido a que después de los alegatos comenzará la cuenta regresiva para conocer la sentencia en uno de los casos más conmocionantes de los últimos años.

Durante la jornada, el fiscal Juan Manuel Dávila expondrá sus conclusiones a partir de las pruebas y testimonios incorporados durante el debate. Posteriormente será el turno del defensor oficial Diego González.

Se espera que la Fiscalía avance con un pedido de prisión perpetua para el acusado.

Reddy enfrenta diferentes calificaciones legales por las tres muertes: homicidio calificado por el vínculo por el crimen de su padre, homicidio agravado por alevosía por la muerte de María Eugenia Suárez y homicidio simple por el asesinato de Ignacio.

El triple crimen ocurrió el 29 de diciembre de 2023, en el establecimiento rural Los Pinos, ubicado en la zona de Gándara, partido de Chascomús.

Allí fueron asesinados Diego Reddy, de 44 años; María Eugenia Suárez, de 47; e Ignacio Reddy, de 12 años.

A lo largo de la investigación se incorporaron diferentes elementos que posteriormente llegaron al juicio, entre ellos pericias, testimonios y registros destinados a reconstruir los movimientos del acusado y lo sucedido durante aquella jornada.

La etapa de recepción de testimonios finalizó el pasado 11 de septiembre. Por las audiencias pasaron familiares, testigos y peritos que brindaron información sobre la relación que existía entre el acusado, su padre y el resto de la familia.

También fueron analizados conflictos previos y cuestiones económicas, además de otros elementos que la acusación considera relevantes para reconstruir el contexto en el que se produjeron los tres homicidios.

Otro punto de atención estará puesto este lunes sobre la estrategia final de la Defensa. En los días previos surgió la posibilidad de que se planteara una cuestión vinculada con la imputabilidad del acusado.

Los alegatos permitirán conocer finalmente cuáles serán los argumentos con los que Fiscalía y Defensa intentarán convencer al Tribunal antes de que los magistrados comiencen a deliberar.

La decisión quedará en manos de los jueces Christian Ariel Rabaia, María Claudia Castro y Juan Paulo Gardinetti, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores.

Una vez concluidos los alegatos llegará el momento más esperado: la sentencia que determinará si Reddy es considerado penalmente responsable de los tres homicidios y, en ese caso, qué pena deberá cumplir.

Los familiares de las víctimas aguardan con especial expectativa la resolución judicial después de casi tres años del crimen.

Este lunes será, por lo tanto, un día clave. La acusación y la defensa tendrán su última oportunidad para exponer sus argumentos y luego comenzará la cuenta regresiva hacia el veredicto por el triple crimen que conmocionó a Chascomús y a toda la región.