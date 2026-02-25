Miércoles fresco pero agradable: ¿cómo sigue el tiempo en los últimos días de febrero?

Febrero está llegando a su fin y, con él, se apagan lentamente las vacaciones de muchas familias bonaerenses. Las rutas comienzan a mostrar el regreso paulatino a casa, las mochilas vuelven a ocupar un lugar protagónico y en cada hogar ya se ultiman detalles para el inicio del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires, previsto para la próxima semana.

En este contexto de transición entre el descanso y la rutina escolar, el tiempo se convierte en un factor clave.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la semana continuará con buenas condiciones climáticas y un leve descenso de las temperaturas.

Para este miércoles se prevé una jornada con cielo algo nublado durante la madrugada y la mañana, con pasajes de cielo parcialmente nublado por la tarde y ligeramente nublado hacia la noche. Las marcas térmicas se ubicarán entre los 16 grados de mínima y los 26 grados de máxima.

El jueves se presentaría como el día más fresco de la semana. Se espera cielo parcialmente nublado en la mañana y la tarde, tornándose mayormente nublado hacia la noche. La temperatura oscilará entre los 17 y 26 grados.

El viernes mantendría condiciones estables, con cielo parcialmente nublado en las primeras horas y algo nublado desde la tarde. El termómetro se moverá entre los 16 y 28 grados.

De cara al fin de semana, el panorama seguiría siendo favorable. El sábado se anticipa con cielo parcialmente nublado y temperaturas que irán de 19 a 30 grados, mientras que el domingo mostrará un leve repunte térmico, con registros entre los 21 y 32 grados.