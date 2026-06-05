Máximo kirchner fue a despedir al indio solari en parque leloir

La conmoción por la muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari continúa generando repercusiones en todo el país. En las últimas horas, el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, llegó a la vivienda del histórico músico para acompañar a sus familiares y allegados en uno de los momentos más difíciles tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

Kirchner ingresó a la propiedad poco después de que se confirmara públicamente la muerte del creador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La visita fue interpretada como un gesto de cercanía hacia la familia del artista, con quien mantenía una relación de respeto y afinidad política e ideológica desde hace varios años.

La presencia de Máximo Kirchner también remite a una historia de vínculos entre el entorno del dirigente y el músico. En 2025, el propio diputado había difundido una fotografía inédita de Cristina Fernández de Kirchner junto al Indio Solari y Virginia Mones Ruiz, imagen que tuvo una amplia repercusión pública. Además, distintas crónicas periodísticas señalaron que Kirchner había compartido encuentros con el cantante en la residencia de Parque Leloir en años anteriores.

El fallecimiento del Indio Solari, ocurrido este viernes a los 77 años, provocó una enorme ola de mensajes de despedida provenientes del ámbito artístico, cultural y político. El músico atravesaba desde hacía años la enfermedad de Parkinson, condición que lo había alejado progresivamente de los escenarios, aunque mantuvo una fuerte presencia simbólica en la cultura argentina.