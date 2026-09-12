Franco Mastantuono hizo un hat-trick en Italia: los tres goles que lo pusieron en tendencia

Franco Mastantuono tuvo una de esas noches que cambian rápidamente la percepción sobre un futbolista. El argentino marcó tres goles para Fiorentina en la victoria 4 a 2 frente a Venezia y su nombre se disparó entre las búsquedas de Google en Argentina.

El resultado fue importante para el equipo italiano, que necesitaba reaccionar después de un comienzo de temporada complicado. Pero la gran noticia quedó en los pies del ex River: Mastantuono apareció en momentos decisivos, convirtió por triplicado y se llevó la pelota del partido.

Su crecimiento también vuelve a instalarlo en la conversación de la Selección Argentina. Meses atrás ya aparecía entre los jóvenes que peleaban por un lugar en la lista de Scaloni para el Mundial 2026. Una actuación de este calibre en Serie A inevitablemente vuelve a ponerlo bajo la lupa.

Cómo fue el hat-trick de Mastantuono

Fiorentina derrotó 4-2 a Venezia y tres de esos cuatro tantos llevaron la firma del argentino. Lo más llamativo fue la ráfaga con la que llegaron sus dos primeras conquistas: Mastantuono golpeó dos veces en apenas unos minutos y cambió el desarrollo del partido.

Más tarde completó su triplete y cerró una actuación que rápidamente recorrió las redes sociales y los medios deportivos italianos.

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Por qué la actuación fue tan importante

El hat-trick no llega en cualquier contexto. Fiorentina había comenzado la Serie A sin encontrar resultados y necesitaba una victoria que cambiara el clima alrededor del equipo. Mastantuono no sólo aportó goles: fue el jugador que destrabó el partido y asumió el protagonismo ofensivo.

Para un futbolista joven que todavía está construyendo su lugar en Europa, una noche así tiene un impacto doble: suma confianza puertas adentro y aumenta su visibilidad ante entrenadores, medios y selecciones.

Fiorentina logró su primera victoria del torneo con una actuación decisiva del argentino.

Fue el primer hat-trick del argentino con Fiorentina.

del argentino con Fiorentina. Marcó dos goles en una ráfaga que cambió el partido.

Fiorentina consiguió una victoria que necesitaba con urgencia.

Su nombre volvió a quedar asociado a la Selección Argentina.

Qué significa para su lugar en la Selección

El rendimiento en clubes europeos es uno de los principales factores que observa el cuerpo técnico argentino. Mastantuono ya venía siendo seguido por su talento y capacidad para jugar en distintas posiciones ofensivas, pero sumar goles de manera consistente puede darle otro peso.

La competencia en la Selección es enorme, especialmente en los puestos de creación y ataque. Sin embargo, un jugador joven que responde en una liga exigente y muestra capacidad para definir partidos genera un argumento difícil de ignorar.

Fiorentina tiene por delante una temporada larga y el verdadero desafío será sostener esta influencia. El sitio oficial de ACF Fiorentina concentra el calendario y las novedades del equipo.

El contexto que hace todavía más fuerte el triplete

La actuación adquiere más valor por el momento que atravesaba Fiorentina. El equipo había comenzado la temporada con dudas y necesitaba una respuesta ofensiva que cambiara el clima. Mastantuono apareció justamente ahí: no como una figura decorativa, sino como el futbolista capaz de resolver el partido.

Eso también modifica la competencia interna. Un jugador joven que produce goles, desequilibrio y resultados gana espacio rápidamente en una liga donde la regularidad suele pesar tanto como el talento. El próximo paso será sostener esa influencia cuando los rivales comiencen a tomar más recaudos sobre él.

Para el argentino, la noche ante Venezia puede convertirse en un punto de inflexión: el partido que lo instala de manera definitiva como protagonista y no sólo como promesa.

La noche que disparó las búsquedas por Mastantuono

Después del 4-2, las consultas por “Mastantuono” crecieron con fuerza en Google Argentina. Muchos usuarios buscaron los goles, el resultado de Fiorentina y el presente del argentino en Italia.

La explicación es sencilla: no todos los días un futbolista argentino joven marca tres goles en un partido de Serie A. Si logra convertir esta noche en un punto de partida y no en una excepción, puede ser una de las historias argentinas a seguir durante el resto de la temporada europea.