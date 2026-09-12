Emanuel mammana fue operado tras el golpe ante newell's: qué lesión sufrió y cómo está

Emanuel Mammana se convirtió en una de las búsquedas que más crecieron en Argentina durante la mañana del sábado después de conocerse la gravedad de la lesión que sufrió durante el empate entre Newell’s y Vélez en Rosario.

El defensor recibió un fuerte impacto de su propio arquero, Tomás Marchiori, durante una salida dentro del área. Mammana quedó tendido sobre el césped, fue retirado en camilla y posteriormente trasladado a un centro médico. Horas después se conoció un parte mucho más delicado de lo que había sugerido la primera imagen del partido.

Vélez venía atravesando un buen momento deportivo y había llegado a esta fecha después de una serie de partidos importantes, entre ellos el reciente cruce ante Estudiantes que también generó un fuerte movimiento de búsquedas sobre cómo ver a Vélez en vivo. Ahora, sin embargo, el foco quedó completamente puesto en la salud del defensor.

Qué lesión sufrió Emanuel Mammana

Según la información comunicada después del partido, Mammana sufrió un traumatismo en el lado derecho del tórax que derivó en fracturas de costillas y una lesión pulmonar. El jugador debió ser intervenido y se le colocó un tubo de drenaje pleural.

Dato Situación Partido Newell’s 1 – Vélez 1 Momento del golpe Segundo tiempo Lesión informada Fracturas costales y compromiso pulmonar Tratamiento Intervención y drenaje pleural Estado Estable, bajo observación

La institución señaló que el futbolista permanece estable y en cuidados intensivos por precaución, mientras los médicos siguen su evolución. Por el momento no existe un plazo oficial de regreso a las canchas.

Cómo fue el golpe con Marchiori

La jugada se produjo cuando Newell’s envió una pelota al área y Marchiori salió con decisión para despejar. En el movimiento, el arquero impactó involuntariamente con su rodilla sobre Mammana. El zaguero cayó de inmediato y el partido estuvo detenido varios minutos.

El defensor no pudo continuar y fue reemplazado por Lisandro Magallán. La acción fue completamente accidental, pero la violencia del contacto encendió rápidamente las alarmas en el banco de Vélez.

Mammana salió en camilla y no pudo continuar.

y no pudo continuar. Fue trasladado a un sanatorio de Rosario para estudios.

La evaluación detectó lesiones que obligaron a una intervención inmediata .

. El jugador quedó internado para controlar su evolución.

Qué se sabe sobre su recuperación

En lesiones de este tipo, los tiempos de recuperación dependen de la evolución clínica y de la consolidación de las fracturas. En el caso de Mammana, el club todavía no comunicó una fecha tentativa para el alta deportiva y cualquier plazo sería prematuro.

La prioridad inmediata pasa por la recuperación pulmonar y el control del dolor asociado a las fracturas. Recién después podrá comenzar una etapa progresiva de rehabilitación física.

El perfil oficial de Emanuel Mammana en Vélez recuerda que el defensor es una de las piezas de experiencia del plantel y tiene vínculo de largo plazo con el club.

Por qué Vélez no puso un plazo para su regreso

En una lesión torácica de esta magnitud, el calendario deportivo queda en un segundo plano. Primero debe estabilizarse completamente la parte respiratoria y luego comenzar la consolidación de las fracturas. Recién entonces los médicos pueden evaluar cuándo es seguro volver a correr, entrenar con contacto y competir.

Mammana es uno de los defensores con mayor experiencia del plantel y en 2025 extendió su contrato hasta fines de 2028. Su ausencia, si finalmente se prolonga, obligará a Guillermo Barros Schelotto a reorganizar una zaga que venía siendo importante en la pelea de Vélez por los primeros puestos.

Por ahora, el dato central es otro: el futbolista está estable. Cualquier estimación sobre semanas o meses de recuperación dependerá de los próximos controles y del parte que el club decida comunicar.

Qué pasó en el partido entre Newell’s y Vélez

Más allá del golpe, el encuentro terminó 1 a 1. Ronaldo Martínez había puesto en ventaja al Fortín en el primer tiempo, pero Alan Soñora empató para Newell’s en tiempo agregado. El resultado le impidió a Vélez alcanzar la punta de la zona y de la tabla anual.